Не дороги, а суцільне скло!

Редакційні телефони продовжують червоніти від скарг сільчан і містян, котрі мешкають на „нецентральних” вулицях і провулках.
Всі (без винятку!) звернення на одну тему: наших доріг, що нині нагадують суцільне скло. Земляки щодня терпляче долають цю ковзанку в очікуванні того, що її ось-ось посиплють. Ходити і їздити такими дорогами, а я особисто бачила, як матусі велосипедами везуть до дитсадків свою малечу – не те що складно, а й дуже небезпечно для здоров’я. Є факти з райлікарні, які свідчать про переломи, забої, вивихи. Приміром, ми дізнались про травми, які отримали школяр і вихованець дитсадка у Великому Щимелі, про жінку, яка впала на вулиці у Займищі і розірвала зв’язки руки. І це, не рахуючи випадків, коли люди падають і свої легші ушкодження мужньо переносять вдома, займаючись самолікуванням.
Дана проблема обговорювалася на останній сесії Сновської міськради. Депутати вголос переймалися спричиненими негодою труднощами, міркували над тим, як змінити ситуацію, приходячи до банального висновку: до зими готуються влітку! Варто відмітити й те, що справедливі нарікання звучали і на адресу дорожників, на владу попередників, яка колись допустила закриття цієї структури в районі. Тепер доводиться клопотатися про її чи то повернення, чи про заміну на щось подібне – на кшталт комунального підприємства. Створення такого підприємства диктують люди і сам час.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Всі (без винятку!) звернення на одну тему: наших доріг, що нині нагадують суцільне скло. Земляки щодня терпляче долають цю ковзанку в очікуванні того, що її ось-ось посиплють. Ходити і їздити такими дорогами, а я особисто бачила, як матусі велосипедами везуть до дитсадків свою малечу – не те що складно, а й дуже небезпечно для здоров’я. Є факти з райлікарні, які свідчать про переломи, забої, вивихи. Приміром, ми дізнались про травми, які отримали школяр і вихованець дитсадка у Великому Щимелі, про жінку, яка впала на вулиці у Займищі і розірвала зв’язки руки. І це, не рахуючи випадків, коли люди падають і свої легші ушкодження мужньо переносять вдома, займаючись самолікуванням.
Дана проблема обговорювалася на останній сесії Сновської міськради. Депутати вголос переймалися спричиненими негодою труднощами, міркували над тим, як змінити ситуацію, приходячи до банального висновку: до зими готуються влітку! Варто відмітити й те, що справедливі нарікання звучали і на адресу дорожників, на владу попередників, яка колись допустила закриття цієї структури в районі. Тепер доводиться клопотатися про її чи то повернення, чи про заміну на щось подібне – на кшталт комунального підприємства. Створення такого підприємства диктують люди і сам час.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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