Облдержадміністрація готує гуманітарний вантаж

Це: 5 тонн дизельного палива, свічки, продукти харчування (м’ясні та рибні консерви), теплий одяг, медикаменти, засоби гігієни та постільна білизна.
Допомога для жителів Авдіївки формувалася за рахунок матеріально-технічного резерву Чернігівської ОДА на випадок надзвичайних ситуацій. Словом, наша область допомогає суттєво мешканцям Донеччини.
Допомога для жителів Авдіївки формувалася за рахунок матеріально-технічного резерву Чернігівської ОДА на випадок надзвичайних ситуацій. Словом, наша область допомогає суттєво мешканцям Донеччини.
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