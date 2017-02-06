понедельник, 6 февраля 2017 г.

Облдержадміністрація готує гуманітарний вантаж

Це: 5 тонн дизельного палива, свічки, продукти харчування (м’ясні та рибні консерви), теплий одяг, медикаменти, засоби гігієни та постільна білизна.
Допомога для жителів Авдіївки формувалася за рахунок матеріально-технічного резерву Чернігівської ОДА на випадок надзвичайних ситуацій. Словом, наша область допомогає суттєво мешканцям  Донеччини.
Автор: на
Ярлыки:

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