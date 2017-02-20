понедельник, 20 февраля 2017 г.

Процес децентралізації активно захоплює медичний простір

10 лютого міський голова Олександр Медведьов їздив на велику нараду до Корюківки. Щоби остаточно збагнути, яким буде формат нашого госпітального округу, минулої п’ятниці туди також прибули голови РДА, очільники районних рад й об’єднаних територіальних громад північної частини Чернігівщини, експерти, керівник апарату облдержадміністрації Наталія Романова та начальник охорони здоров’я ОДА Петро Гармаш.



Корюківці дуже старалися і показували посадовцям свою, добре обладнану технічно, лікарню. Хизувалися не тільки новою апаратурою, а й кадровим потенціалом, відгуками сусідів про добрий в ній мікроклімат. Приміром, снов’яни цю лікарню давно облюбували й нею не нахваляться.
Натомість звучала й інша інформація, що стосувалася переваг Менської райлікарні. Цей медзаклад, до речі, також є претендентом на набуття статусу центру госпітального округу. І операцій в ньому проводиться більше, ніж у Корюківському, і його географічне розташування вигідніше для значної кількості людей північного регіону. Тож, ймовірніше, менське районне керівництво, тамтешні депутати і громадськість спробують ще раз дістатися тих „висот”, де, власне, у цьому питанні і поставиться остаточна крапка.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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