Гра для дошкільнят

20 січня в Сновському історичному музеї разом з дітьми старшої групи дошкільного закладу №1 м.Сновськ відбулася гра-квест по етнографічному залу музею, яку розробив науковий співробітник Юрій Донченко.
Діти в захоплюючій ігровій формі закріпили назви та призначення етнографічних речей. Серед них: елементи ткацького верстата, ступа, жлукто, кадуб, дійниця, цеберко, пристрій для збивання масла, личаки, скриня, кухонне начиння, безмен, підкова, серп, рогачі, елементи регіонального костюму, глечики тощо. За кожну правильну відповідь отримували паперові сонечка або сніжинки. В кінці гри були вручені призи.
Прекрасним у цьому задумі є те, що учасники гри більше ознайомились зі старовинними речами, обрядами та звичаями рідного краю і зацікавилися історією та культурою своєї батьківщини.
О.РОМАНЕНКО, методист ДНЗ №1
Діти в захоплюючій ігровій формі закріпили назви та призначення етнографічних речей. Серед них: елементи ткацького верстата, ступа, жлукто, кадуб, дійниця, цеберко, пристрій для збивання масла, личаки, скриня, кухонне начиння, безмен, підкова, серп, рогачі, елементи регіонального костюму, глечики тощо. За кожну правильну відповідь отримували паперові сонечка або сніжинки. В кінці гри були вручені призи.
Прекрасним у цьому задумі є те, що учасники гри більше ознайомились зі старовинними речами, обрядами та звичаями рідного краю і зацікавилися історією та культурою своєї батьківщини.
О.РОМАНЕНКО, методист ДНЗ №1
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