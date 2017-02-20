Служба безпеки України реалізує програму “На тебе чекають вдома”, спрямовану допомогти у поверненні на підконтрольну територію України громадянам, які добровільно відмовилися від участі у т. зв. “ДНР/ЛНР”.
Програма розповсюджується на осіб, які: готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами України; не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах; мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України. Умовами програми СБУ вже скористалися 119 колишніх учасників незаконних збройних формувань. Стосовно 65 осіб судами прийняті рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. Телефони довіри: 0800-501-482, 050-831-26-22,073-042-06-02, (0462) 676-208.
Електронна адреса для повідомлень: doroga_mira@ukr.net
Інтернет-ресурси: http://dorogamira.org.ua/
https://www.facebook.com/dorogamira
Програма розповсюджується на осіб, які: готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами України; не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах; мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України. Умовами програми СБУ вже скористалися 119 колишніх учасників незаконних збройних формувань. Стосовно 65 осіб судами прийняті рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. Телефони довіри: 0800-501-482, 050-831-26-22,073-042-06-02, (0462) 676-208.
Електронна адреса для повідомлень: doroga_mira@ukr.net
Інтернет-ресурси: http://dorogamira.org.ua/
https://www.facebook.com/dorogamira
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