Невидимий шахрай

може чатувати на будь-яку довірливу людину. Тим більше, що поміж злочинців є чимало фахівців, які володіють новітніми технологіями привласнення чужих грошей. Банківська сфера при цьому – не виняток.
Невдовзі після Нового року на головній площі Сновська з’явилося попередження про небезпеку телефонних шахраїв. Розмістили його на відомому в народі „біг-борді”. Автором застереження стала поліція. Схоже, регулярна роз’яснювальна робота стосовно небезпеки телефонного шахрайства через газету „Промінь” не приносить відчутного результату, тож правоохоронці вдалися до більш креативного методу. Чи виявиться такий підхід дієвішим? Покаже час.
Принагідно „Промінь” вирішив поцікавитися у курівника місцевого відділення „Ощадбанку” Ірини Ткаченко – чи зазнавали шкоди клієнти цієї фінансової установи через дії телефонних шахраїв? Вона відповіла, що дійсно таких випадків у 2016 році було п’ять, принаймні, стільки заяв від обурених громадян надійшло до поліції.
Телефонне шахрайство становить проблему не лише для „Ощадбанку”, а й для практично всіх банків України. Адже не має значення, чия у клієнта платіжна картка. Якщо людина сама видасть комусь сторонньому свої конфіденційні дані, то з великою вірогідністю можна стверджувати: її гроші вкрадуть. Злочинці, що добре знають людську психологію і володіють новітніми технологіями, здатні легко увійти у довіру. Вони використовують різні методи, але найпоширенішими є три. Перший – на мобільний телефон громадянина надходить SMS-повідомлення з якогось невідомого номера, де зазначено: вашу банківську картку заблоковано, щоб відновити її дію, треба переслати свої дані, в тому числі - номер картки. А надалі шахраї вже знають, як використати отриману інформацію. Другий – людині телефонує невідомий, представляється працівником банку й просить „вточнити дані” – назвати дату народження, номер і термін дії картки, PIN-код або код з SMS. Суть цього процесу зрозуміла – знову ж таки вивідати персональну інформацію клієнта. І третій – це коли є людина, яка здійснює покупки товарів в інтернет-магазинах, залишає свої дані віртуальним продавцям, які можуть „поділитися” своєю базою даних із різного роду негідниками.
Яким же чином вберегтися від телефонних шахраїв? Найкращий і найпростіший метод – ніколи і нікому не розголошувати інформації, яка стосується ваших банківських операцій. Слід запам’ятати відому істину: жоден працівник банку не працює з клієнтами „дистанційно”, просячи назвати карткові коди або інші дані. Таке робиться лише в банківському приміщенні і, як-то кажуть, дивлячись людині в очі, особисто. Коли на телефон клієнта надходить дивний дзвінок – не треба розмовляти, краще покласти трубку і повідомити про цей випадок до контакт-центру „Ощадбанку”. А там уже хай розбираються в такій ситуації професіонали.
Згадуючи стан справ на Сновщині, Ірина Ткаченко, серед іншого, сказала: у сусідніх районах кількість випадків успішного телефонного шахрайства більша, ніж у нас. Можливо, це пояснюється більшою консервативністю місцевого населення і недовірою до так званих новітніх технологій. Однак найголовніші умови того, як не потрапити до пастки злочинців – пильність і здатність зберігати свої банківські таємниці. Лише тоді все буде гаразд.
Невдовзі після Нового року на головній площі Сновська з’явилося попередження про небезпеку телефонних шахраїв. Розмістили його на відомому в народі „біг-борді”. Автором застереження стала поліція. Схоже, регулярна роз’яснювальна робота стосовно небезпеки телефонного шахрайства через газету „Промінь” не приносить відчутного результату, тож правоохоронці вдалися до більш креативного методу. Чи виявиться такий підхід дієвішим? Покаже час.
Принагідно „Промінь” вирішив поцікавитися у курівника місцевого відділення „Ощадбанку” Ірини Ткаченко – чи зазнавали шкоди клієнти цієї фінансової установи через дії телефонних шахраїв? Вона відповіла, що дійсно таких випадків у 2016 році було п’ять, принаймні, стільки заяв від обурених громадян надійшло до поліції.
Телефонне шахрайство становить проблему не лише для „Ощадбанку”, а й для практично всіх банків України. Адже не має значення, чия у клієнта платіжна картка. Якщо людина сама видасть комусь сторонньому свої конфіденційні дані, то з великою вірогідністю можна стверджувати: її гроші вкрадуть. Злочинці, що добре знають людську психологію і володіють новітніми технологіями, здатні легко увійти у довіру. Вони використовують різні методи, але найпоширенішими є три. Перший – на мобільний телефон громадянина надходить SMS-повідомлення з якогось невідомого номера, де зазначено: вашу банківську картку заблоковано, щоб відновити її дію, треба переслати свої дані, в тому числі - номер картки. А надалі шахраї вже знають, як використати отриману інформацію. Другий – людині телефонує невідомий, представляється працівником банку й просить „вточнити дані” – назвати дату народження, номер і термін дії картки, PIN-код або код з SMS. Суть цього процесу зрозуміла – знову ж таки вивідати персональну інформацію клієнта. І третій – це коли є людина, яка здійснює покупки товарів в інтернет-магазинах, залишає свої дані віртуальним продавцям, які можуть „поділитися” своєю базою даних із різного роду негідниками.
Яким же чином вберегтися від телефонних шахраїв? Найкращий і найпростіший метод – ніколи і нікому не розголошувати інформації, яка стосується ваших банківських операцій. Слід запам’ятати відому істину: жоден працівник банку не працює з клієнтами „дистанційно”, просячи назвати карткові коди або інші дані. Таке робиться лише в банківському приміщенні і, як-то кажуть, дивлячись людині в очі, особисто. Коли на телефон клієнта надходить дивний дзвінок – не треба розмовляти, краще покласти трубку і повідомити про цей випадок до контакт-центру „Ощадбанку”. А там уже хай розбираються в такій ситуації професіонали.
Згадуючи стан справ на Сновщині, Ірина Ткаченко, серед іншого, сказала: у сусідніх районах кількість випадків успішного телефонного шахрайства більша, ніж у нас. Можливо, це пояснюється більшою консервативністю місцевого населення і недовірою до так званих новітніх технологій. Однак найголовніші умови того, як не потрапити до пастки злочинців – пильність і здатність зберігати свої банківські таємниці. Лише тоді все буде гаразд.
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