Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

5 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на адвоката за рахунок держави.
Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб, які до сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаватиметься з будь-яких питань. Одночасно суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги: по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів; по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до безоплатної правової допомоги тим, хто має дохід, що не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а це 3200 грн. для працездатних осіб та 2494 грн. для осіб, які втратили працездатність. Це також уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких порушуються в сім’ї. Додаткова інформація за телефоном 2-13-48.
Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб, які до сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаватиметься з будь-яких питань. Одночасно суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги: по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів; по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до безоплатної правової допомоги тим, хто має дохід, що не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а це 3200 грн. для працездатних осіб та 2494 грн. для осіб, які втратили працездатність. Це також уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких порушуються в сім’ї. Додаткова інформація за телефоном 2-13-48.
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