Про автостанцію

Міськрада порушила клопотання перед профільними чиновниками області про поновлення організації зупинки автобусів
Сновська міська рада занепокоєна ситуацією з приводу закриття автостанції, яке відбулося без попередження про закриття. Направлено звернення директору ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» Шуману П.М. з проханням організувати зупинку автобусів біля залізничної станції Сновськ та вивісити розклад руху автобусів біля приміщення автостанції. Відповідь від профільних чиновників поки що не надійшла. Ведеться робота і щодо встановлення лавочок. Незабаром вони будуть зроблені і розміщені на попередньому місці.
Сновська міська рада занепокоєна ситуацією з приводу закриття автостанції, яке відбулося без попередження про закриття. Направлено звернення директору ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» Шуману П.М. з проханням організувати зупинку автобусів біля залізничної станції Сновськ та вивісити розклад руху автобусів біля приміщення автостанції. Відповідь від профільних чиновників поки що не надійшла. Ведеться робота і щодо встановлення лавочок. Незабаром вони будуть зроблені і розміщені на попередньому місці.
Комментариев нет:
Отправить комментарий