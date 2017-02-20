Процедури реєстрації спрощуються

З 2015 року діє Електронний реєстр апостилів. Для того, щоб його отримати, не потрібно їхати до відділу проставлення апостеля департаменту у справах цивільного стану громадян, який знаходиться у м.Київ. На даний момент у Чернігівській області до електронного сервісу з проставлення апостиля підключено відділи ДРАЦС Бобровицького, Бахмацького,
Борзнянського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Талалаївського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького районних відділів, Чернігівського міського відділу та відділ ДРАЦС управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
Відділи ДРАЦС головного територіального управління юстиції у Чернігівській області є учасниками пілотного проекту щодо подання у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.
Також за допомогою мережі Інтернет можливо записатися на прийом до відділів ДРАЦС. Для цього потрібно: зайти на офіційний сайт головного територіального управління юстиції в Чернігівській області, обрати відділ, до якого ви бажаєте звернутися на прийом, питання, з якого ви бажаєте звернутися, дату звернення та час, вказати інформацію про особу, яка звертається, та надіслати заявку.
З 2016 року батьки новонародженої дитини, незалежно від місця проживання, можуть отримати свідоцтва безпосередньо в пологових відділеннях лікарень.
У січні 2017 року розширено перелік міст України, де запроваджується реалізація пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. Серед них – і наш Чернігів.
Юлія РЕУТА, начальник Сновського р/в ДРАЦС
ГТУЮ у Чернігівській області
Борзнянського, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Талалаївського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького районних відділів, Чернігівського міського відділу та відділ ДРАЦС управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
Відділи ДРАЦС головного територіального управління юстиції у Чернігівській області є учасниками пілотного проекту щодо подання у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.
Також за допомогою мережі Інтернет можливо записатися на прийом до відділів ДРАЦС. Для цього потрібно: зайти на офіційний сайт головного територіального управління юстиції в Чернігівській області, обрати відділ, до якого ви бажаєте звернутися на прийом, питання, з якого ви бажаєте звернутися, дату звернення та час, вказати інформацію про особу, яка звертається, та надіслати заявку.
З 2016 року батьки новонародженої дитини, незалежно від місця проживання, можуть отримати свідоцтва безпосередньо в пологових відділеннях лікарень.
У січні 2017 року розширено перелік міст України, де запроваджується реалізація пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. Серед них – і наш Чернігів.
Юлія РЕУТА, начальник Сновського р/в ДРАЦС
ГТУЮ у Чернігівській області
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