Думки вголос: Про дві різні творчі програми

Після проведення в РБК 17 лютого Дня пам’яті Небесної сотні до редакції надійшло звернення К.В. Приходька, у якому він зазначив:
«...Не можу без хвилювання передати те, що я побачив. Дуже велика афіша хлопців Яремчуків на все вікно і на афіші, яка уже стоїть на ганку близько місяця, а внизу маленький аркуш паперу, на якому маленькими літерами написано щось про Небесну сотню, без окулярів не прочитаєш, і оголошено в передостанній день для мешканців нашого міста... Жодного керівника нашого району у залі не було, видно, солодко їм живеться і лихо не зачепило їхній дім, як це відчули і відчувають рідні Небесної сотні, але що маємо, те і маємо. Та і присутніх у залі з такої «ініціативи» Будинку культури було дуже мало, але можна подякувати всім учасникам цього заходу, які в такому нестерпному холоді гріли своїм теплом присутніх.
Я цього не залишу без уваги. Я звернусь до керівництва культури області і до самого Євгена Нищука, міністра культури. Надішлю їм знятий на фото клаптик паперу, як ми віднеслись до цього заходу...»
З коментаря, який журналісти «Променя» отримали з компетентних джерел, випливає зовсім інше: представники районної влади, і особисто міський голова в залі були, а О.О. Медведьов навіть виступав зі сцени, вшановуючи живих і полеглих героїв Майдану. Захід готувався, анонсувався і пройшов на високому ідейному рівні. Принаймні, байдужих на ньому не було.
Щодо реклами виступу дуету Яремчуків (до речі, пропагандистів української культури і мови, патріотів нашої держави), то аналізувати її формат і вартість є просто некоректним, і порівнювати з оголошенням про захід Дня пам’яті також. До речі, цим відомим співакам навіть маленької квіточки на концерті ніхто з глядачів не вручив!
Олена КОМПАНЕЦЬ
«...Не можу без хвилювання передати те, що я побачив. Дуже велика афіша хлопців Яремчуків на все вікно і на афіші, яка уже стоїть на ганку близько місяця, а внизу маленький аркуш паперу, на якому маленькими літерами написано щось про Небесну сотню, без окулярів не прочитаєш, і оголошено в передостанній день для мешканців нашого міста... Жодного керівника нашого району у залі не було, видно, солодко їм живеться і лихо не зачепило їхній дім, як це відчули і відчувають рідні Небесної сотні, але що маємо, те і маємо. Та і присутніх у залі з такої «ініціативи» Будинку культури було дуже мало, але можна подякувати всім учасникам цього заходу, які в такому нестерпному холоді гріли своїм теплом присутніх.
Я цього не залишу без уваги. Я звернусь до керівництва культури області і до самого Євгена Нищука, міністра культури. Надішлю їм знятий на фото клаптик паперу, як ми віднеслись до цього заходу...»
З коментаря, який журналісти «Променя» отримали з компетентних джерел, випливає зовсім інше: представники районної влади, і особисто міський голова в залі були, а О.О. Медведьов навіть виступав зі сцени, вшановуючи живих і полеглих героїв Майдану. Захід готувався, анонсувався і пройшов на високому ідейному рівні. Принаймні, байдужих на ньому не було.
Щодо реклами виступу дуету Яремчуків (до речі, пропагандистів української культури і мови, патріотів нашої держави), то аналізувати її формат і вартість є просто некоректним, і порівнювати з оголошенням про захід Дня пам’яті також. До речі, цим відомим співакам навіть маленької квіточки на концерті ніхто з глядачів не вручив!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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