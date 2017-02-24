- Ми не алкоголіки, ми – працьовиті й чесні люди,

йдеться у зверненні 44-х людей, жителів села Великий Щимель. Принесли його в редакцію три схвильовані жіночки, які, на додачу до письмових роздумів, в усній формі виклали свої переживання.
Письмове звернення друкуємо у скороченні.
«Нам дуже повезло жити на одній з найкрасивіших вулиць Великого Щимеля – 9 Травня. Наразі там мешкають 35 діточок, люди похилого віку, молоді сім’ї. І всіх їх об’єднує одна проблема - спроба по нечищеній дорозі (за 2 км), кучугурами снігу й багнюки діставатися до центру села. На наші звернення реакція така: то грошей нема, то транспорту. Виходимо із ситуації по-різному, а ще дякуємо таким ініціативним землякам, як Леонід Ємельяненко, Дмитро Ткаченко, завдяки яким у нас цієї зими з’явилася хоч якась проїжджа дорога. Що стосується освітлення вулиць, то навкруги по Щимелю - «Бродвей», а у нас – темрява. Знову сказали нам, що грошей не вистачило... Ніяк не можемо забути і вислову одного з місцевих депутатів, котрий нещодавно на сесії сільради заявив, що на нашій вулиці одні алкоголіки, їм, мовляв, ліхтарі не треба...
Нема межі нашому болю за такі несправедливі слова, бо чи не скрізь, як ми вже зазначали, то дітки, то ветерані праці, то інші хороші сільчани.
Звертаємось у надії на зрушення з місця нашого питання до шановного виконуючого обов’язки старости Б.О. Добродія, до голови об’єднаної громади О.О. Медведьова і віримо, що наші думки ці посадовці почують, що вони нам допоможуть. Запрошуємо їх частіше ходити і їздити нашою вулицею.
Н.Ташлик, І.Філон, Н.Ткаченко, В.Ткаченко, М.Пугачова, Л.Ємельяненко, І.Гордійко, В.Литвиненко та інші».
Всього 44 підписи
Письмове звернення друкуємо у скороченні.
«Нам дуже повезло жити на одній з найкрасивіших вулиць Великого Щимеля – 9 Травня. Наразі там мешкають 35 діточок, люди похилого віку, молоді сім’ї. І всіх їх об’єднує одна проблема - спроба по нечищеній дорозі (за 2 км), кучугурами снігу й багнюки діставатися до центру села. На наші звернення реакція така: то грошей нема, то транспорту. Виходимо із ситуації по-різному, а ще дякуємо таким ініціативним землякам, як Леонід Ємельяненко, Дмитро Ткаченко, завдяки яким у нас цієї зими з’явилася хоч якась проїжджа дорога. Що стосується освітлення вулиць, то навкруги по Щимелю - «Бродвей», а у нас – темрява. Знову сказали нам, що грошей не вистачило... Ніяк не можемо забути і вислову одного з місцевих депутатів, котрий нещодавно на сесії сільради заявив, що на нашій вулиці одні алкоголіки, їм, мовляв, ліхтарі не треба...
Нема межі нашому болю за такі несправедливі слова, бо чи не скрізь, як ми вже зазначали, то дітки, то ветерані праці, то інші хороші сільчани.
Звертаємось у надії на зрушення з місця нашого питання до шановного виконуючого обов’язки старости Б.О. Добродія, до голови об’єднаної громади О.О. Медведьова і віримо, що наші думки ці посадовці почують, що вони нам допоможуть. Запрошуємо їх частіше ходити і їздити нашою вулицею.
Н.Ташлик, І.Філон, Н.Ткаченко, В.Ткаченко, М.Пугачова, Л.Ємельяненко, І.Гордійко, В.Литвиненко та інші».
Всього 44 підписи
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