Ветерани провели свій урок

Нещодавно на базі ветеранської організації, Товариства Червоного Хреста, відділу освіти РДА проведено зустріч з партизаном Р.І. Юсухно, ветераном праці, полковником РВ УМВС М.М. Бурдюгом, ветераном-афганцем В.А. Криницьким, козаком-волонтером В.П. Осадчим,
ліквідатором аварії на ЧАЕС С.М. Бурдюгом, ветераном праці, головою профспілкової організації ветеранів ВПУЛГ О.С. Жерденком, головою ТЧХ В.О. Кравцем, ветераном педагогічної ниви А.В. Другаковою та радою ветеранів. Зустріч присвячувалася 30-ій річниці створення ветеранської організації України. У ході цього зібрання також була проведена екскурсія по кабінетах, відбулося ознайомлення з історією ветеранської організації, переглянуто виставки, альбоми, відеокасети, відеосюжети та фотофакти з життя ветеранів.
Продовжили зустріч виступи представниць управлінь соцзахисту й пенсійного Олени Луц та Наталії Васько.
ліквідатором аварії на ЧАЕС С.М. Бурдюгом, ветераном праці, головою профспілкової організації ветеранів ВПУЛГ О.С. Жерденком, головою ТЧХ В.О. Кравцем, ветераном педагогічної ниви А.В. Другаковою та радою ветеранів. Зустріч присвячувалася 30-ій річниці створення ветеранської організації України. У ході цього зібрання також була проведена екскурсія по кабінетах, відбулося ознайомлення з історією ветеранської організації, переглянуто виставки, альбоми, відеокасети, відеосюжети та фотофакти з життя ветеранів.
Продовжили зустріч виступи представниць управлінь соцзахисту й пенсійного Олени Луц та Наталії Васько.
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