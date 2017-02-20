З ліками кояться дива

Точніше кажучи, вони то зникають, то знову з’являються.
Ось нещодавно таких препаратів від гіпертонії й цукрового діабету ІІ типу (у таблетованій формі) як амлодипін, атенолол, бісопролол, спіронолактон, симвастастин, фуросемід, дігоксин та інших і днем з вогнем у аптеках не можна було придбати. Наразі відпускати їх дозволено (за попередніми цінами) до 1 квітня. А що буде у День сміху – невідомо! Тим часом люди таку ситуацію сприймають обурливо, їм точно не до гумору...
Український біпролол провізор Людмила Білець всім, хто його запитував, люб’язно пропонувала, а от імпортного бісопрололу на ранок 15 лютого в аптеці „Ліки України” не було. Поставка цих таблеток чомусь затримується, але, за словами фахівця, вони скоро також надійдуть у продаж.
Ось нещодавно таких препаратів від гіпертонії й цукрового діабету ІІ типу (у таблетованій формі) як амлодипін, атенолол, бісопролол, спіронолактон, симвастастин, фуросемід, дігоксин та інших і днем з вогнем у аптеках не можна було придбати. Наразі відпускати їх дозволено (за попередніми цінами) до 1 квітня. А що буде у День сміху – невідомо! Тим часом люди таку ситуацію сприймають обурливо, їм точно не до гумору...
Український біпролол провізор Людмила Білець всім, хто його запитував, люб’язно пропонувала, а от імпортного бісопрололу на ранок 15 лютого в аптеці „Ліки України” не було. Поставка цих таблеток чомусь затримується, але, за словами фахівця, вони скоро також надійдуть у продаж.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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