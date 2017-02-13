Реформи в медицині обговорили жваво

Відбулося підсумкове засідання громадської ради
3 лютого за участю заступника голови РДА Володимира Карпенка відбулося підсумкове засідання громадської ради при районній державній адміністрації.
Відкрила та вела засідання голова громадської ради Лариса Мартиненко, яка прозвітувала перед присутніми про результати діяльності Громадської ради за період 2015-2016 років. Найбільш жвавим в обговоренні було питанням реформування медицини в Україні. Головний лікар районного центру первинної медико-санітарної допомоги Всеволод Тарасюк, який був запрошений взяти участь у засіданні, поінформував присутніх про показники медичної галузі району, надав роз’яснення щодо створення медичних округів, роботи сімейних лікарів, забезпечення ліками відповідних категорій населення, а також про основні тенденції розвитку медицини Сновщини. Під час засідання також було розглянуто питання щодо інформування членів громадської ради про хід встановлення причин пожежі в районній гімназії, за результатами звернення громадської ради до керівника районного сектору УДСНС та районного відділення поліції.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю райдержадміністрації
3 лютого за участю заступника голови РДА Володимира Карпенка відбулося підсумкове засідання громадської ради при районній державній адміністрації.
Відкрила та вела засідання голова громадської ради Лариса Мартиненко, яка прозвітувала перед присутніми про результати діяльності Громадської ради за період 2015-2016 років. Найбільш жвавим в обговоренні було питанням реформування медицини в Україні. Головний лікар районного центру первинної медико-санітарної допомоги Всеволод Тарасюк, який був запрошений взяти участь у засіданні, поінформував присутніх про показники медичної галузі району, надав роз’яснення щодо створення медичних округів, роботи сімейних лікарів, забезпечення ліками відповідних категорій населення, а також про основні тенденції розвитку медицини Сновщини. Під час засідання також було розглянуто питання щодо інформування членів громадської ради про хід встановлення причин пожежі в районній гімназії, за результатами звернення громадської ради до керівника районного сектору УДСНС та районного відділення поліції.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю райдержадміністрації
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