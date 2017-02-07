Рецепти на безкоштовні пігулки випише лікар

З квітня у державі планується відшкодування (реімбурсація) вартості лікарських засобів – від гіпертонії, цукрового діабету ІІ типу (таблетовані форми), бронхіальної астми.
Щоб хворому отримати безоплатно такі ліки, треба побувати на прийомі у лікаря, котрий випише рецепт. І з ним треба буде зайти до будь-якої аптеки, бо, ймовірно, всі аптеки будуть приймати такі рецепти. А держава через ЦПМСД відшкодовуватиме аптекам вартість ліків.
Рецепти виписуватимуть за міжнародною непатентованою назвою ліків (діючою речовиною). А торгову назву препарату людина сама вибиратиме, бо ж є багато препаратів, які мають однакову діючу речовину. Ціни на такі препарати можуть різнитися. Якщо хворий вибере ліки дорожчі, йому доведеться платити не лише за діючу речовину, а й за бренд, торговий знак, фірму, тобто доплачувати вже самому.
Щоб хворому отримати безоплатно такі ліки, треба побувати на прийомі у лікаря, котрий випише рецепт. І з ним треба буде зайти до будь-якої аптеки, бо, ймовірно, всі аптеки будуть приймати такі рецепти. А держава через ЦПМСД відшкодовуватиме аптекам вартість ліків.
Рецепти виписуватимуть за міжнародною непатентованою назвою ліків (діючою речовиною). А торгову назву препарату людина сама вибиратиме, бо ж є багато препаратів, які мають однакову діючу речовину. Ціни на такі препарати можуть різнитися. Якщо хворий вибере ліки дорожчі, йому доведеться платити не лише за діючу речовину, а й за бренд, торговий знак, фірму, тобто доплачувати вже самому.
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