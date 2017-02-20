...Холодний вітер пам’яті

легко торкнувся обеліска, що нагадує мешканцям Сновська про трьох наших земляків, які загинули кілька десятиліть тому на війні в Афганістані. Свого часу вони мужністю і відданістю військовому обов’язку ще раз довели добре відому істину: українські солдати є одними з найкращих у світі.
З нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану в середу біля пам’ятної стели зібралися учасники бойових дій на території інших країн та представники громадськості. Коротко згадали загиблих і тих воїнів-афганців, хто відійшов у вічність уже в мирний період. Усі присутні схилили голови у хвилині мовчання, подумки повертаючись у минуле, коли зброя не мовчала і кров щедро лилася на землю далекої азійської країни. А нині інше покоління наших військових воює за Україну, немов підтримуючи нерозривний зв’язок між минулим і сучасністю.
На церемонії групі учасників війни в Афганістані вручили пам’ятні медалі. А до підніжжя обеліска лягли квіти. Червоні гвоздики – як символи суворої військової пори.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
«Афганістан болить в моїй душі…»
Саме під такою назвою в історичному музеї була організована виставка тематичної літератури, присвяченої воєнним подіям в Афганістані.
Історичний музей вже вкотре стає місцем зустрічі воїнів-інтернаціоналістів. Традиційно 15 лютого наші земляки зустрічаються, щоб вкотре поспілкуватися та вшанувати світлу пам`ять полеглих побратимів. Під час візиту до історичного музею присутні мали змогу ознайомитись з виставкою. Серед експонатів були представлені фотопортрети трьох наших земляків, полеглих у ті роки, та їх нагороди, а також особисті речі нашого земляка, воїна-„афганця” Віктора Максименка.
Воєнні події ніколи не залишаються непоміченими чи забутими. Вони назавжди закарбовуються на сторінках історії, в серцях людей, і невід’ємно пов’язані із сьогоденням. Говорячи про війну в Афганістані, вшановуючи воїнів-афганців, неможливо не помічати російської військової агресії сучасності. Тож і сьогоднішня зустріч була не лише спомином минулого, вона постійно перепліталась із подіями сьогодення. Це спостерігалось і у виступах присутніх, і у виставкових матеріалах, і в привітальних номерах у виконанні вихованців дитячої музичної школи та дитячого вокального колективу «Світлячок».
Цього ж дня в Свято-Миколаївському храмі відбулося богослужіння за загиблими воїнами-інтернаціоналістами.
В офіційних церемоніях з нагоди Дня учасників бойових дій на території інших країн взяли участь міський голова О.Медведьов, голова райради Н.Кухаренко, заступник голови райдержадміністрації В.Карпенко.
З нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану в середу біля пам’ятної стели зібралися учасники бойових дій на території інших країн та представники громадськості. Коротко згадали загиблих і тих воїнів-афганців, хто відійшов у вічність уже в мирний період. Усі присутні схилили голови у хвилині мовчання, подумки повертаючись у минуле, коли зброя не мовчала і кров щедро лилася на землю далекої азійської країни. А нині інше покоління наших військових воює за Україну, немов підтримуючи нерозривний зв’язок між минулим і сучасністю.
На церемонії групі учасників війни в Афганістані вручили пам’ятні медалі. А до підніжжя обеліска лягли квіти. Червоні гвоздики – як символи суворої військової пори.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
«Афганістан болить в моїй душі…»
Саме під такою назвою в історичному музеї була організована виставка тематичної літератури, присвяченої воєнним подіям в Афганістані.
Історичний музей вже вкотре стає місцем зустрічі воїнів-інтернаціоналістів. Традиційно 15 лютого наші земляки зустрічаються, щоб вкотре поспілкуватися та вшанувати світлу пам`ять полеглих побратимів. Під час візиту до історичного музею присутні мали змогу ознайомитись з виставкою. Серед експонатів були представлені фотопортрети трьох наших земляків, полеглих у ті роки, та їх нагороди, а також особисті речі нашого земляка, воїна-„афганця” Віктора Максименка.
Воєнні події ніколи не залишаються непоміченими чи забутими. Вони назавжди закарбовуються на сторінках історії, в серцях людей, і невід’ємно пов’язані із сьогоденням. Говорячи про війну в Афганістані, вшановуючи воїнів-афганців, неможливо не помічати російської військової агресії сучасності. Тож і сьогоднішня зустріч була не лише спомином минулого, вона постійно перепліталась із подіями сьогодення. Це спостерігалось і у виступах присутніх, і у виставкових матеріалах, і в привітальних номерах у виконанні вихованців дитячої музичної школи та дитячого вокального колективу «Світлячок».
Цього ж дня в Свято-Миколаївському храмі відбулося богослужіння за загиблими воїнами-інтернаціоналістами.
В офіційних церемоніях з нагоди Дня учасників бойових дій на території інших країн взяли участь міський голова О.Медведьов, голова райради Н.Кухаренко, заступник голови райдержадміністрації В.Карпенко.
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