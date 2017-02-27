Пожежа з постраждалим

Як розповів «Променю» начальник місцевої пожежно-рятувальної частини Р.М. Силенко, 15 лютого о 20 год. 49 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в Єліному по вул. Покровській. Власник – 1954 р.н., пенсіонер.
Горіла хата рзміром 12 х 6 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Вогнем знищено 8 м кв. покрівлі, пошкоджено стіну на площі 1 кв м. та домашнє майно. На місці пожежі виявлено тіло господаря. Ймовірна причина виникнення лиха – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі та димаря. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ (м.Сновськ).
В зимовий час пожежні команди Єлінського лісництва та Тихоновицької громади не функціонують. До місця пожежі черговий караул прибув через 33 хвилини. Даний факт ще раз підтверджує необхідність створення, утримання та підтримання в постійній оперативній готовності місцевих пожежних команд, особливо у віддалених від райцентру населених пунктах.
Завдяки вчасному виявленнюі, недопущення притоку свіжого повітря в осередок займання, вмілим і тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними матеріальними збитками.
20 лютого о 12 год. 43 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання у господарчій будівлі в с.Н.Боровичі по вул. 30 років Перемоги. Власник – 1955 р.н., пенсіонер. Горіла споруда Г-подібної форми розміром 12 х 4 м та 8 х 2 м, стіни дерев’яні та цегляні, покрівля шиферна, освітлення електричне. Ймовірна причина виникнення лиха – коротке замикання електромережі. Вогнем знищено покрівлю по всій площі, пошкоджено стіну на площі 14 кв м. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ з м.Сновськ. До місця пожежі черговий караул прибув через 25 хв.
Завдяки оперативним та вмілим діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено її поширення на сусідський житловий будинок.
23 лютого о 5 год. 29 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про займання у господарчій будівлі в м.Сновськ по вул. Шевченка. Власниця – 1935 р.н., пенсіонерка. Горіла споруда Т-подібної форми 8 х 8 м, стіни шлакоблочні та дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне. Ймовірна причина – недолік конструкції та виробництва електроустановки або коротке замикання електромережі.Вогнем знищено покрівлю на площі 8 кв.м, пошкоджено стіну на площі 10 кв.м та покрівлю на площі 5 кв.м. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та 2 сусідні господарчі будівлі.
Горіла хата рзміром 12 х 6 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Вогнем знищено 8 м кв. покрівлі, пошкоджено стіну на площі 1 кв м. та домашнє майно. На місці пожежі виявлено тіло господаря. Ймовірна причина виникнення лиха – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі та димаря. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ (м.Сновськ).
В зимовий час пожежні команди Єлінського лісництва та Тихоновицької громади не функціонують. До місця пожежі черговий караул прибув через 33 хвилини. Даний факт ще раз підтверджує необхідність створення, утримання та підтримання в постійній оперативній готовності місцевих пожежних команд, особливо у віддалених від райцентру населених пунктах.
Завдяки вчасному виявленнюі, недопущення притоку свіжого повітря в осередок займання, вмілим і тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними матеріальними збитками.
20 лютого о 12 год. 43 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання у господарчій будівлі в с.Н.Боровичі по вул. 30 років Перемоги. Власник – 1955 р.н., пенсіонер. Горіла споруда Г-подібної форми розміром 12 х 4 м та 8 х 2 м, стіни дерев’яні та цегляні, покрівля шиферна, освітлення електричне. Ймовірна причина виникнення лиха – коротке замикання електромережі. Вогнем знищено покрівлю по всій площі, пошкоджено стіну на площі 14 кв м. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ з м.Сновськ. До місця пожежі черговий караул прибув через 25 хв.
Завдяки оперативним та вмілим діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено її поширення на сусідський житловий будинок.
23 лютого о 5 год. 29 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про займання у господарчій будівлі в м.Сновськ по вул. Шевченка. Власниця – 1935 р.н., пенсіонерка. Горіла споруда Т-подібної форми 8 х 8 м, стіни шлакоблочні та дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне. Ймовірна причина – недолік конструкції та виробництва електроустановки або коротке замикання електромережі.Вогнем знищено покрівлю на площі 8 кв.м, пошкоджено стіну на площі 10 кв.м та покрівлю на площі 5 кв.м. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ (м. Сновськ).
Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та 2 сусідні господарчі будівлі.
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