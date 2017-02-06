Для хворих ліки – навіть поява цих медсестер

– Медицина – наука, вкрай необхідна для людини в будь-який час, в будь-якому місці, і не тільки тоді, коли вона хвора, але навіть тоді, коли вона здорова. Медична діяльність дає вихід до досконалості, до моральності, до пізнання Бога, до досягнення істинного щастя – можна сказати, що це праця в ім’я Творця, - каже єврейська мудрість.
Подивившись на цих красунь з терапевтичного відділення, можна сміливо з цим погодитися, оскільки спілкування з ними вже є ліками. У своєму ремеслі і старша медсестра Алла Лагута, і процедурні сестрички Яна Трихліб та Марина Стрижак допомагають хворим не лише професійними вміннями, а й привітністю, скромністю і кмітливістю. Чи не тому наші героїні завжди в пошані, а робота для них – неминуче необхідна, і від неї вони нізащо не відмовляться.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Подивившись на цих красунь з терапевтичного відділення, можна сміливо з цим погодитися, оскільки спілкування з ними вже є ліками. У своєму ремеслі і старша медсестра Алла Лагута, і процедурні сестрички Яна Трихліб та Марина Стрижак допомагають хворим не лише професійними вміннями, а й привітністю, скромністю і кмітливістю. Чи не тому наші героїні завжди в пошані, а робота для них – неминуче необхідна, і від неї вони нізащо не відмовляться.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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