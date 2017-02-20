Норми споживання електрики та газу для тих, хто отримує субсидії, зміняться. Не на їхню користь

Вийшла нова постанова Кабміну, якою знижено норми споживання комунальних послуг для розрахунку розміру субсидій на опалення для населення.
З першого травня поточного року споживачам треба буде затягнути паски, аби вклинитися в нові норми споживання, що передбачає субсидія. Зрештою, це вимагає МВФ, який обіцяє Україні черговий кредит. Словом, доведеться зменшувати норму теплової енергії для централізованого опалення абонентам, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалюваний період. Норми електроенергії для індивідуального опалення знижені з 65 кВт/год. до 51 кВт/год. на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний сезон. Норми природного газу для індивідуального опалення зменшили з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр. Дана постанова набирає сили з 1 травня 2017 року, через що вже діючі субсидії не перераховуватимуть.
Олена КОМПАНЕЦЬ
З першого травня поточного року споживачам треба буде затягнути паски, аби вклинитися в нові норми споживання, що передбачає субсидія. Зрештою, це вимагає МВФ, який обіцяє Україні черговий кредит. Словом, доведеться зменшувати норму теплової енергії для централізованого опалення абонентам, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалюваний період. Норми електроенергії для індивідуального опалення знижені з 65 кВт/год. до 51 кВт/год. на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний сезон. Норми природного газу для індивідуального опалення зменшили з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр. Дана постанова набирає сили з 1 травня 2017 року, через що вже діючі субсидії не перераховуватимуть.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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