понедельник, 13 февраля 2017 г.

Заради зручності й комфорту

Скажемо відверто: ну хто із сільських жителів не мріє про таку приємність, як вуличне освітлення в громадських місцях та на вулицях? Мріють усі. Адже це додає зручності та комфорту, забезпечує безпеку руху в нічний час, зрештою, це просто красиво, це – по-європейськи, це – цивілізація.



Наприкінці минулого тижня така очікувана „цивілізація” прийшла у Жовідь (мережу зовнішнього освітлення пущено в дію на відстань 1025 м п. потужністю  2 кВт), Петрівку, де ліхтарі засяяли  на 2583 м п. потужністю 37 кВт, у Смяч на вулицю  Гагаріна від КТП – 255 (607 м п., потужність 1 кВт), у Великий Щимель. До слова: Великощимельська сільрада, очолює яку молодий і перспективний Борис Добродій, завчасно подбала  про розробку необхідних проектів, збір інших потрібних документів, тож прагнення охопити освітленням якнайбільшу територію вилилося у дієвий прекрасний результат. Таким результатом стали сяючі місцевості вулиць Олександрова, Центральної, Нової, Слави,  провулку Лугового, що у загальному підсумку склало протяжність 4221 погонний метр. Масштабно, чи не так!
І це ще не повний перелік вулиць населених пунктів об’єднаної Сновської громади,  на яких з’явиться світло вже в цьому  році, - сказав її керівник Олександр  Медведьов.
Крім Олександра Олександровича, на урочисту церемонію введення в дію нового енергетичного об’єкта  прибули й інші  почесні гості. Серед них – помічник народного депутата України  Валерія Давиденка  Микола Торбєєв,  котрий (як представник Валерія Миколайовича) також скористався можливістю привітати наших краян зі знаменною подією  в їхньому житті, з таким прекрасним результатом у роботі, зазначивши, що саме за сприяння Валерія  Давиденка процес освітлення значно прискорився.
Раділи з цього і люди, усі, хто були присутні на зустрічі з добрими і причетними до діла щедрими гостями. Дякували сердечно за увагу до них, дякували владі, депутатам  усіх рівнів і персонально головним розробникам та виконавцям робіт проекту. Навіть голову правління ПАТ „Чернігівобленерго” В.І. Ткача не забули. Бо всі ці посадовці вже залишили добрий  слід в історії громади.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
Автор: на
Ярлыки:

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