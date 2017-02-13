Хай перемагає закон і у всіх все буде добре

У минулих випусках газети «Промінь» було надруковано інформацію щодо неможливості, з тих чи інших причин, отримання гр. Пузиком В.В. статусу учасника бойових дій та звинувачення в цьому на адресу Чернігівського обласного військового комісаріату.
21 січня 2017 року в нашій газеті було опубліковано матеріал під назвою «Ми спростовуємо надруковані звинувачення», який був виданий на підставі листа Чернігівського обласного військового комісаріату, який відреагував на попередні матеріали щодо проблеми, з якою зіткнувся гр. Пузик В.В. в питанні отримання статусу учасника бойових дій.
Близько семи років тривають спори між гр. Пузиком В.В. та Чернігівським обласним військовим комісаріатом стосовно участі гр. Пузика В.В. у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, які залишились на території Сновського району ще з часів 2-ої світової війни. На даний час існує ряд судових рішень, які прийняті як на користь Чернігівського обласного військового комісаріату та відповідно до яких права на встановлення статусу учасника бойових дій гр. Пузик В.В. не має, так і ряд судових рішень, прийнятих на користь гр. Пузика В.В., якими скасовуються рішення, прийняті комісією Чернігівського обласного військового комісаріату по встановленню статусу учасника бойових дій щодо відмови гр. Пузику В.В. у встановленні статусу учасника бойових дій та які зобов’язували комісію Чернігівського ОВК повторно розглянути звернення громадянина Пузика В.В. щодо встановлення статусу учасника бойових дій та прийняти рішення відповідно до норм законодавства України. Однак дані рішення судів, які були прийняті на користь гр. Пузика В.В., не зобов’язували Чернігівський ОВК встановлювати гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій (хоча опосередковано у них йшла мова про можливість вчинення гр. Пузиком В.В. певних дій по розмінуванню), а стосувались лише скасування рішення через певні порушення процедури розгляду звернення гр. Пузика В.В. (несвоєчасне повідомлення гр. Пузика про час та місце засідання комісії, розгляд звернення гр. Пузика В.В. за його відсутності без наявності повідомлення від нього щодо неможливості прибуття на засідання комісії), в тому числі і рішення Вищого адміністративного суду України від 07 грудня 2016 року № К/800/19652/13, яке не зобов’язує Чернігівський обласний військовий комісаріат встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій та на яке посилається гр. Пузик В.В.
Військову службу гр. Пузик В.В. проходив у Щорському РВК на посаді відповідального виконавця (діловода) і відповідно до посадових обов’язків жодного відношення до розмінування території Щорського району від вибухонебезпечних предметів не мав, посадовими обов’язками проводити будь-які дії з вибухонебезпечними предметами йому категорично заборонялось. Будь-якої освіти, яка б давала йому можливість брати участь у розмінуванні території від вибухонебезпечних предметів у нього не було, відповідної підготовки, перепідготовки, курсів і т.п. не проходив.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, з урахуванням ст. 19 Конституції України, Чернігівський обласний військовий комісаріат, навіть попри бажання встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій, таких повноважень не має, бо його дії суперечитимуть нормам законодавства України.
В свою чергу можна зрозуміти і гр. Пузика В.В., який стверджує, що брав участь у розмінуванні Сновського району від вибухонебезпечних предметів та піддавав своє життя ризику, але через недосконалість законодавства України не має можливості отримати статус учасника бойових дій.
Таким чином немає відповідних законних підстав звинувачувати Чернігівський обласний військовий комісаріат у бездіяльності, тих чи інших корупційних діях або перешкоджанню гр. Пузику В.В. отримати статус учасника бойових дій.
Однак, в свою чергу і гр. Пузик В.В., знаючи, що діяв на користь усіх громадян Сновського району, піддавав своє життя ризику та вчиняв відповідні дії щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, хоче довести своє право на отримання статусу учасника бойових дій та користуватись відповідними соціальними гарантіями від держави як компенсацію за піддання життя ризику.
В даній ситуації можна зрозуміти як Чернігівський обласний військовий комісаріат, який є заручником перед нормами права та наявними повноваженнями, так і гр. Пузика В.В., який усіма можливими йому засобами хоче змінити ситуацію, яка склалась та відновити справедливість щодо обов’язку держави перед певною категорією громадян щодо їх соціального та правового захисту.
21 січня 2017 року в нашій газеті було опубліковано матеріал під назвою «Ми спростовуємо надруковані звинувачення», який був виданий на підставі листа Чернігівського обласного військового комісаріату, який відреагував на попередні матеріали щодо проблеми, з якою зіткнувся гр. Пузик В.В. в питанні отримання статусу учасника бойових дій.
Близько семи років тривають спори між гр. Пузиком В.В. та Чернігівським обласним військовим комісаріатом стосовно участі гр. Пузика В.В. у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, які залишились на території Сновського району ще з часів 2-ої світової війни. На даний час існує ряд судових рішень, які прийняті як на користь Чернігівського обласного військового комісаріату та відповідно до яких права на встановлення статусу учасника бойових дій гр. Пузик В.В. не має, так і ряд судових рішень, прийнятих на користь гр. Пузика В.В., якими скасовуються рішення, прийняті комісією Чернігівського обласного військового комісаріату по встановленню статусу учасника бойових дій щодо відмови гр. Пузику В.В. у встановленні статусу учасника бойових дій та які зобов’язували комісію Чернігівського ОВК повторно розглянути звернення громадянина Пузика В.В. щодо встановлення статусу учасника бойових дій та прийняти рішення відповідно до норм законодавства України. Однак дані рішення судів, які були прийняті на користь гр. Пузика В.В., не зобов’язували Чернігівський ОВК встановлювати гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій (хоча опосередковано у них йшла мова про можливість вчинення гр. Пузиком В.В. певних дій по розмінуванню), а стосувались лише скасування рішення через певні порушення процедури розгляду звернення гр. Пузика В.В. (несвоєчасне повідомлення гр. Пузика про час та місце засідання комісії, розгляд звернення гр. Пузика В.В. за його відсутності без наявності повідомлення від нього щодо неможливості прибуття на засідання комісії), в тому числі і рішення Вищого адміністративного суду України від 07 грудня 2016 року № К/800/19652/13, яке не зобов’язує Чернігівський обласний військовий комісаріат встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій та на яке посилається гр. Пузик В.В.
Військову службу гр. Пузик В.В. проходив у Щорському РВК на посаді відповідального виконавця (діловода) і відповідно до посадових обов’язків жодного відношення до розмінування території Щорського району від вибухонебезпечних предметів не мав, посадовими обов’язками проводити будь-які дії з вибухонебезпечними предметами йому категорично заборонялось. Будь-якої освіти, яка б давала йому можливість брати участь у розмінуванні території від вибухонебезпечних предметів у нього не було, відповідної підготовки, перепідготовки, курсів і т.п. не проходив.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, з урахуванням ст. 19 Конституції України, Чернігівський обласний військовий комісаріат, навіть попри бажання встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій, таких повноважень не має, бо його дії суперечитимуть нормам законодавства України.
В свою чергу можна зрозуміти і гр. Пузика В.В., який стверджує, що брав участь у розмінуванні Сновського району від вибухонебезпечних предметів та піддавав своє життя ризику, але через недосконалість законодавства України не має можливості отримати статус учасника бойових дій.
Таким чином немає відповідних законних підстав звинувачувати Чернігівський обласний військовий комісаріат у бездіяльності, тих чи інших корупційних діях або перешкоджанню гр. Пузику В.В. отримати статус учасника бойових дій.
Однак, в свою чергу і гр. Пузик В.В., знаючи, що діяв на користь усіх громадян Сновського району, піддавав своє життя ризику та вчиняв відповідні дії щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, хоче довести своє право на отримання статусу учасника бойових дій та користуватись відповідними соціальними гарантіями від держави як компенсацію за піддання життя ризику.
В даній ситуації можна зрозуміти як Чернігівський обласний військовий комісаріат, який є заручником перед нормами права та наявними повноваженнями, так і гр. Пузика В.В., який усіма можливими йому засобами хоче змінити ситуацію, яка склалась та відновити справедливість щодо обов’язку держави перед певною категорією громадян щодо їх соціального та правового захисту.
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