понедельник, 27 февраля 2017 г.

Вона, неначе вогник, біля якого тепло

Колись великий просвітитель Микола Реріх сказав, що жоден завойовник не може змінити сутності мас, жоден державний діяч. Але вчитель може здійснити  більше, ніж завойовники і державні мужі. Вчитель може створити нове уявлення і навіть звільнити приховані сили людства.



Сорок років віддала педагогічній справі вчителька з Кучинівки Юлія Олександрівна Терещенко. Викладала мову й літературу  ще й у Рогізках, Низківці, Тур’ї, Охрамієвичах, словом, там, куди переїздила з місця на місце за своїм  активним  чоловіком. Її Іван Іванович  у той час ніс ношу  парторга і вимушений був виконувати партійні накази.
– Раз партія послала, - казав, – значить, треба їхати!
Скрізь мандрувала за чоловіком Юлія Олександрівна. І, не дивлячись на кочовий спосіб життя, скрізь відразу вливалася в колектив, скрізь знаходила свій ключик до дитячих сердець. Було у неї  багато випусків, була вона і моїм класним керівником. І досі ношу в пам’яті і серці шкільні літературні гостини, олімпіади і зустрічі з цікавими людьми, уроки, на яких домінували знання, творчість і фантазія,  домінувала її висока  професійна майстерність.
Ретроспективний погляд наполегливо веде мене в давність, коли з шестирічного віку, як мама, хотіла бути вчителькою, а потім,  вже в тринадцять, як вона, моя люба Юлія Олександрівна, обов’язково бути... вчителькою.  Схожою на неї мріяли  стати сотні старшокласників різних років, які справжнім успіхом вважали спроможність чути і бачити її, й не лише отримувати нові  знання, а й вміння аналізувати, співпереживати, любити.
23 лютого Юлія Олександрівна відкриє свою душу для поздоровлень із днем народження. Прийдуть  онуки, доньки, зяті Василі. І в неї знайдуться нові сили для нової радості, віри і надії. І вся вона світитиметься своїм, зігріваючим єство, вогником, біля якого і тепло, і затишно, і спокійно.
Олена
 КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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