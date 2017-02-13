Пріоритети роботи митників

З якими результатами спрацював митний пост „Сновськ” у 2016 році – читачам „Променя” розповів його начальник С.Л. Слива.
– Сергію Леонардовичу, Ви очолили колектив митного поста у березні минулого року. Чи відбулися відтоді якісь структурні зміни?
– Нововведень мало. Так у лютому 2016 року митному посту «Сновськ» підпорядкували митний пост «Хоробичі», який відтоді отримав статус відділу митного оформлення. Кількість працюючих залишилася на рівні попереднього періоду (це трохи більше тридцяти фахівців митної справи), а завдання виконуються традиційні: захист економічних інтересів України, перерахування податків та зборів до державного бюджету і боротьба з митними правопорушеннями.
– І на яку суму поповнилася державна скарбниця у 2016 році завдяки роботі місцевих митників?
– Цей показник складає 260 мільйонів гривень.
– Раніше було більше…
– Так, у 2014 році цифра виглядала значно солідніше – понад 1 мільярд. Але через певні юридичні нововведення імпортери бензину та інших нафтопродуктів тепер проводять митне оформлення своїх вантажів через Енергетичну митницю, яка знаходиться в Києві. Відповідно, такий показник не йде тепер нам „у залік”. Хоча фактично цистерни з пальним продовжують прибувати залізницею у Сновськ.
– Які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності оформлюються через митний пост „Сновськ”?
– Суто формально до зони відповідальності нашого поста належать п’ять районів – Сновський, Городнянський, Корюківський, Менський і Сосницький. Але будь-яка фірма з України, яка хоче перемістити товар через митний кордон, може оформити документи у нас. Головне – щоб це робилося швидко і зручно для бізнесу, а також – у рамках чинного законодавства. Загалом у нашому переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 93% - місцеві, решта - з інших областей.
– Що можете сказати про імпортні операції?
– Вони, умовно кажучи, дають основний обсяг митних платежів. Лідер у даному випадку – Корюківська фабрика технічних паперів (88%). Вона завозить сировину (папір, хімречовини) і обладнання, запчастини – для виробничої діяльності. Схожа ситуація – у менського підприємства, яке виготовляє гофротару (йому з-за кордону потрібні папір та картон) і сосницького, що займається пошиттям білизни (потребує тканини і галантереї).
– А чим є для нашого краю експорт?
– До певної міри він є показником стану, в якому перебуває місцева економіка. Для прикладу – така відома сфера діяльності, як продаж за кордон пиломатеріалів. Вона продовжує утримувати доволі важливі позиції. Якщо в 2015 році на митному посту „Сновськ” було проведено 451 оформлення таких суб’єктів ЗЕД Сновщини, то у 2016-му – 460. (Відправка – переважно до Італії, Німеччини, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів). Разом з цим треба обов’язково згадати, що законами України запроваджено мораторій на вивіз за кордон лісу-кругляка. (З точки зору захисту вітчизняних економічних інтересів це цілком виправданий крок, адже вигідніше торгувати не сировиною, а готовою продукцією). Спочатку заборонили вивіз дерев листяних порід, а з 2017 року – і сосни. (Залишився єдиний виняток – дрова). Митні органи тепер приділяють посилену увагу експортним операціям з деревиною (яка відправляється звідси як залізницею, так і автотранспортом). У цьому питанні налагоджена взаємодія з правоохоронними органами. Принагідно наведу такий приклад: одна фірма (не з нашого району) наразилася на неприємності у вигляді трьох протоколів за порушення правил митного оформлення. Співробітники митного поста виявили, що в документах цей суб’єкт ЗЕД вказав один обсяг пиломатеріалу, призначеного на вивіз, а в дійсності завантажив у машини значно більше.
Одночасно необхідно зазначити, що почав усе більше відчуватися розвиток української сільськогосподарської галузі. Кількість оформлень вивозу зернових зросла більш ніж удвічі (з 77 до 179). Кінцеві пункти призначення таких вантажів - Африка, Туреччина, країни Євросоюзу. Тобто експортні можливості вітчизняної економіки зростають.
– До речі, як триває боротьба з порушеннями митного законодавства?
– Протягом минулого року складено 8 проколів, це більше, ніж у 2015 році. З них 4 – за незначні порушення. Але в одному випадку справа виглядала серйозніше. Виявлена вантажівка з чернігівською реєстрацією, яка була задіяна у поставках товару на непідконтрольну Україні частину Донбасу.
– Роботу кого зі своїх підлеглих Ви б хотіли згадати окремо?
– Передовсім – це начальника відділу, який займається оформленням зовнішньоекономічних операцій – А.Андрущенка, заступника начальника поста – начальника відділу В.Шуста (в сфері відповідальності якого митне оформлення на залізничній станції) В.Куліша (під його керівництвом здійснюється контроль і оформлення товарів, що перевозяться громадянами у пункті „Хоробичі”), старшого держінспектора Л.Серпиченко. Від професіоналізму, пильності й принциповості цих людей та їхніх колег залежить ефективна діяльність усього поста „Сновськ”. Загалом же можу упевнено констатувати: місцеві митники добре усвідомлюють обов’язки, покладені на них державою. Можливо, я повторюся, але захист економічних інтересів України і наповнення держбюджету є для нас пріоритетами у повсякденній діяльності.
– Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяв Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
– Сергію Леонардовичу, Ви очолили колектив митного поста у березні минулого року. Чи відбулися відтоді якісь структурні зміни?
– Нововведень мало. Так у лютому 2016 року митному посту «Сновськ» підпорядкували митний пост «Хоробичі», який відтоді отримав статус відділу митного оформлення. Кількість працюючих залишилася на рівні попереднього періоду (це трохи більше тридцяти фахівців митної справи), а завдання виконуються традиційні: захист економічних інтересів України, перерахування податків та зборів до державного бюджету і боротьба з митними правопорушеннями.
– І на яку суму поповнилася державна скарбниця у 2016 році завдяки роботі місцевих митників?
– Цей показник складає 260 мільйонів гривень.
– Раніше було більше…
– Так, у 2014 році цифра виглядала значно солідніше – понад 1 мільярд. Але через певні юридичні нововведення імпортери бензину та інших нафтопродуктів тепер проводять митне оформлення своїх вантажів через Енергетичну митницю, яка знаходиться в Києві. Відповідно, такий показник не йде тепер нам „у залік”. Хоча фактично цистерни з пальним продовжують прибувати залізницею у Сновськ.
– Які суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності оформлюються через митний пост „Сновськ”?
– Суто формально до зони відповідальності нашого поста належать п’ять районів – Сновський, Городнянський, Корюківський, Менський і Сосницький. Але будь-яка фірма з України, яка хоче перемістити товар через митний кордон, може оформити документи у нас. Головне – щоб це робилося швидко і зручно для бізнесу, а також – у рамках чинного законодавства. Загалом у нашому переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 93% - місцеві, решта - з інших областей.
– Що можете сказати про імпортні операції?
– Вони, умовно кажучи, дають основний обсяг митних платежів. Лідер у даному випадку – Корюківська фабрика технічних паперів (88%). Вона завозить сировину (папір, хімречовини) і обладнання, запчастини – для виробничої діяльності. Схожа ситуація – у менського підприємства, яке виготовляє гофротару (йому з-за кордону потрібні папір та картон) і сосницького, що займається пошиттям білизни (потребує тканини і галантереї).
– А чим є для нашого краю експорт?
– До певної міри він є показником стану, в якому перебуває місцева економіка. Для прикладу – така відома сфера діяльності, як продаж за кордон пиломатеріалів. Вона продовжує утримувати доволі важливі позиції. Якщо в 2015 році на митному посту „Сновськ” було проведено 451 оформлення таких суб’єктів ЗЕД Сновщини, то у 2016-му – 460. (Відправка – переважно до Італії, Німеччини, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів). Разом з цим треба обов’язково згадати, що законами України запроваджено мораторій на вивіз за кордон лісу-кругляка. (З точки зору захисту вітчизняних економічних інтересів це цілком виправданий крок, адже вигідніше торгувати не сировиною, а готовою продукцією). Спочатку заборонили вивіз дерев листяних порід, а з 2017 року – і сосни. (Залишився єдиний виняток – дрова). Митні органи тепер приділяють посилену увагу експортним операціям з деревиною (яка відправляється звідси як залізницею, так і автотранспортом). У цьому питанні налагоджена взаємодія з правоохоронними органами. Принагідно наведу такий приклад: одна фірма (не з нашого району) наразилася на неприємності у вигляді трьох протоколів за порушення правил митного оформлення. Співробітники митного поста виявили, що в документах цей суб’єкт ЗЕД вказав один обсяг пиломатеріалу, призначеного на вивіз, а в дійсності завантажив у машини значно більше.
Одночасно необхідно зазначити, що почав усе більше відчуватися розвиток української сільськогосподарської галузі. Кількість оформлень вивозу зернових зросла більш ніж удвічі (з 77 до 179). Кінцеві пункти призначення таких вантажів - Африка, Туреччина, країни Євросоюзу. Тобто експортні можливості вітчизняної економіки зростають.
– До речі, як триває боротьба з порушеннями митного законодавства?
– Протягом минулого року складено 8 проколів, це більше, ніж у 2015 році. З них 4 – за незначні порушення. Але в одному випадку справа виглядала серйозніше. Виявлена вантажівка з чернігівською реєстрацією, яка була задіяна у поставках товару на непідконтрольну Україні частину Донбасу.
– Роботу кого зі своїх підлеглих Ви б хотіли згадати окремо?
– Передовсім – це начальника відділу, який займається оформленням зовнішньоекономічних операцій – А.Андрущенка, заступника начальника поста – начальника відділу В.Шуста (в сфері відповідальності якого митне оформлення на залізничній станції) В.Куліша (під його керівництвом здійснюється контроль і оформлення товарів, що перевозяться громадянами у пункті „Хоробичі”), старшого держінспектора Л.Серпиченко. Від професіоналізму, пильності й принциповості цих людей та їхніх колег залежить ефективна діяльність усього поста „Сновськ”. Загалом же можу упевнено констатувати: місцеві митники добре усвідомлюють обов’язки, покладені на них державою. Можливо, я повторюся, але захист економічних інтересів України і наповнення держбюджету є для нас пріоритетами у повсякденній діяльності.
– Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяв Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
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