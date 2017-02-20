Оголошено про підозру бойовику

На Чернігівщині співробітники СБУ встановили особу та задокументували протиправну діяльність місцевого мешканця, який перебуває у складі одного з терористичних угруповань т.зв. «ДНР».
Правоохоронці задокументували, що у травні 2014 року мешканець Талалаївського району Чернігівської області за власною ініціативою приєднався до терористичної організації «ДНР». Його забезпечили камуфльованою формою, вогнепальною зброєю та призначили на посаду навідника-оператора реактивних систем залпового вогню. Чоловік знав, що учасники терористичного угруповання застосовують заборонену зброю проти сил антитерористичної операції, здійснюють терористичні та диверсійні акти, вбивають мирних мешканців. Бойовику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Матеріали досудового розслідування із затвердженим обвинувальним актом передано до суду для винесення вироку.
Правоохоронці задокументували, що у травні 2014 року мешканець Талалаївського району Чернігівської області за власною ініціативою приєднався до терористичної організації «ДНР». Його забезпечили камуфльованою формою, вогнепальною зброєю та призначили на посаду навідника-оператора реактивних систем залпового вогню. Чоловік знав, що учасники терористичного угруповання застосовують заборонену зброю проти сил антитерористичної операції, здійснюють терористичні та диверсійні акти, вбивають мирних мешканців. Бойовику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Матеріали досудового розслідування із затвердженим обвинувальним актом передано до суду для винесення вироку.
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