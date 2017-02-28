Минулого року в області зекономлено понад 28 мільйонів гривень

Протягом 2016 року на Чернігівщині активно впроваджувалися заходи з енергозбереження. На 63 об’єктах минулого року проведено роботи з утеплення фасадів, заміни вікон та дверей на металопластикові.
Станом на перше січня 2017-го на 875 з 3140 будівель бюджетної сфери частково проведені роботи з термомодернізації (27,9% від загальної кількості), а на 246 будівлях (7,8%) такі роботи завершено.
Постійно розширюються виробничі потужності з випуску альтернативних видів палива. Так, у 2016 році за рахунок коштів інвестора побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва — 2000 тонн на рік. У якості сировини використовують відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Загальна сума капіталовкладень — 15 мільйонів гривень.
Все активніше до енергозбереження долучається населення області. У цілому за 2016 рік завдяки запровадженню заходів енергозбереження в області зекономлено енергетичних ресурсів на рівні 30,5 тисячі тонн умовного палива на загальну суму 28,3 мільйона гривень.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації
Станом на перше січня 2017-го на 875 з 3140 будівель бюджетної сфери частково проведені роботи з термомодернізації (27,9% від загальної кількості), а на 246 будівлях (7,8%) такі роботи завершено.
Постійно розширюються виробничі потужності з випуску альтернативних видів палива. Так, у 2016 році за рахунок коштів інвестора побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва — 2000 тонн на рік. У якості сировини використовують відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Загальна сума капіталовкладень — 15 мільйонів гривень.
Все активніше до енергозбереження долучається населення області. У цілому за 2016 рік завдяки запровадженню заходів енергозбереження в області зекономлено енергетичних ресурсів на рівні 30,5 тисячі тонн умовного палива на загальну суму 28,3 мільйона гривень.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації
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