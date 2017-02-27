Юнацький футбол
З 17 по 19 лютого в Славутичі тривав футбольний турнір за участю восьми команд. (Вік спортсменів – 12-13 років).
На самому початку жеребкування вивело представників Сновської спортшколи на потенційних лідерів змагань. Наші хлопці програли «Славутичу-1» з рахунком 1:6, а чернігівській «Десні-1» - 1:3. Натомість потім здобули переконливу перемогу над командою з Ріпок – 8:1. Наступний матч – проти чернігівської «Десни-2» - вийшов ще вдалішим для сновських футболістів – 8:0. Так само переконливо (9:1) вдалося обіграти і «Славутич -2». У підсумку команда зі Сновська вийшла на V місце. Рішенням тренерів кращим гравцем поміж снов’ян визнано Г.Фета.
Анонс
Сьогодні, 25 лютого, у Сновську стартувала відкрита першість міста з міні-футболу. (Проводиться в залі дитячо-юнацької спортивної школи). У змаганнях беруть участь чотири місцеві команди і три – з Городні. Як розповів «Променю» голова районної федерації футболу Роман Грицюк, другий тур першості відбудеться 4 березня, а третій – 12 березня. Початок ігор – о 9 год. 20 хв. На уболівальників чекає оновлений зал ДЮСШ.
З 17 по 19 лютого в Славутичі тривав футбольний турнір за участю восьми команд. (Вік спортсменів – 12-13 років).
На самому початку жеребкування вивело представників Сновської спортшколи на потенційних лідерів змагань. Наші хлопці програли «Славутичу-1» з рахунком 1:6, а чернігівській «Десні-1» - 1:3. Натомість потім здобули переконливу перемогу над командою з Ріпок – 8:1. Наступний матч – проти чернігівської «Десни-2» - вийшов ще вдалішим для сновських футболістів – 8:0. Так само переконливо (9:1) вдалося обіграти і «Славутич -2». У підсумку команда зі Сновська вийшла на V місце. Рішенням тренерів кращим гравцем поміж снов’ян визнано Г.Фета.
Анонс
Сьогодні, 25 лютого, у Сновську стартувала відкрита першість міста з міні-футболу. (Проводиться в залі дитячо-юнацької спортивної школи). У змаганнях беруть участь чотири місцеві команди і три – з Городні. Як розповів «Променю» голова районної федерації футболу Роман Грицюк, другий тур першості відбудеться 4 березня, а третій – 12 березня. Початок ігор – о 9 год. 20 хв. На уболівальників чекає оновлений зал ДЮСШ.
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