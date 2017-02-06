Безповоротно, без зміни форми власності житла

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у жилому будинку або приміщенні осіб. В окремих випадках на підставі рішення райдержадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними комісії та акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у жилому будинку чи приміщенні на підставі договору найму чи оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.
Для відшкодування виплат на оплату житлово-комунальних послуг субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. Для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива субсидія призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Для орендарів жилого будинку (приміщення) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на строк дії договору найму (оренди) жилого приміщення, але не більше, ніж на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.
О.ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник управління соціального захисту населення
Для відшкодування виплат на оплату житлово-комунальних послуг субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. Для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива субсидія призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Для орендарів жилого будинку (приміщення) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на строк дії договору найму (оренди) жилого приміщення, але не більше, ніж на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.
О.ЗАПОРОЖЕЦЬ,
начальник управління соціального захисту населення
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