27 січня відбулося перше пленарне засідання другої сесії Сновської міської ради восьмого скликання

Спочатку депутати заслухали повідомлення голови територіальної комісії Ольги Зарецької про визнання повноважень депутата Сновської міської ради Леоніда Аникієнка, а потім наступним рішенням ввели його до складу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
Далі секретар міськради Наталія Самойлова представила план роботи міської ради на І квартал 2017 року, в якому домінують бюджетні й соціально-економічні питання, майнові й організаційні. Словом, все нагальне, головне міськрада запланувала моніторити й розглядати (за участю депутатів, постійних комісій, членів виконком у, апарату) регулярно й відповідально.
Серед іншого, що виносилося на розгляд сесії, були питання внесення змін до рішення Сновської міськради „Про міський бюджет на 2017 рік”, земельні питання.
За поданням міського голови О.О. Медведьова (Олександр Олександрович вів сесію) були обговорені і проголосовані три нові додаткові кандидатури членів виконавчого комітету. Ними стали керуючий справами міськради (це нова штатна одиниця, за яку депутати також голосували) Руслан Кравець, військовий комісар Сновського РВК Ігор Батюк й тимчасово виконуючий обов’язки начальника загального відділу Микола Якименко.
Не було розходжень у місцевих обранців й щодо тимчасового штатного розкладу, запропонованого до затвердження. Виглядає він так: міський голова – 1, секретар міськради – 1, перший заступник міського голови – 1, заступник міського голови – 1, керуючий справами – 1, старости – 24, діловоди – 24. До управлінь, відділів та інших структурних підрозділів увійшли: управління освіти, сім’ї, молоді та спорту (виконавчий орган з правами юридичної особи); відділ земельних відносин, комунальної власності та агропромислового розвитку; юридичний відділ; відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи; архівний сектор; загальний відділ; відділ господарського забезпечення.
Завершувала сесію тема можливої передачі ДП „Щорсрайагролісгосп” КП „Чернігівоблагроліс” Чернігівської обласної ради до спільної власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади. Чи щось із цього вийде, покаже час, а поки наші депутати надіслали депутатам вищого рангу – обласним, звернення, в якому обґрунтували доцільність позитивного розгляду даного питання. На їхню думку, це дало б можливість посилити контроль за використанням лісових ресурсів, впливати на розвиток лісового господарства, збільшити надходження до місцевого бюджету, сприяти економічному і соціальному розвитку регіону.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Далі секретар міськради Наталія Самойлова представила план роботи міської ради на І квартал 2017 року, в якому домінують бюджетні й соціально-економічні питання, майнові й організаційні. Словом, все нагальне, головне міськрада запланувала моніторити й розглядати (за участю депутатів, постійних комісій, членів виконком у, апарату) регулярно й відповідально.
Серед іншого, що виносилося на розгляд сесії, були питання внесення змін до рішення Сновської міськради „Про міський бюджет на 2017 рік”, земельні питання.
За поданням міського голови О.О. Медведьова (Олександр Олександрович вів сесію) були обговорені і проголосовані три нові додаткові кандидатури членів виконавчого комітету. Ними стали керуючий справами міськради (це нова штатна одиниця, за яку депутати також голосували) Руслан Кравець, військовий комісар Сновського РВК Ігор Батюк й тимчасово виконуючий обов’язки начальника загального відділу Микола Якименко.
Не було розходжень у місцевих обранців й щодо тимчасового штатного розкладу, запропонованого до затвердження. Виглядає він так: міський голова – 1, секретар міськради – 1, перший заступник міського голови – 1, заступник міського голови – 1, керуючий справами – 1, старости – 24, діловоди – 24. До управлінь, відділів та інших структурних підрозділів увійшли: управління освіти, сім’ї, молоді та спорту (виконавчий орган з правами юридичної особи); відділ земельних відносин, комунальної власності та агропромислового розвитку; юридичний відділ; відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи; архівний сектор; загальний відділ; відділ господарського забезпечення.
Завершувала сесію тема можливої передачі ДП „Щорсрайагролісгосп” КП „Чернігівоблагроліс” Чернігівської обласної ради до спільної власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади. Чи щось із цього вийде, покаже час, а поки наші депутати надіслали депутатам вищого рангу – обласним, звернення, в якому обґрунтували доцільність позитивного розгляду даного питання. На їхню думку, це дало б можливість посилити контроль за використанням лісових ресурсів, впливати на розвиток лісового господарства, збільшити надходження до місцевого бюджету, сприяти економічному і соціальному розвитку регіону.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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