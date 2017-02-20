Депутатські кошти – медпрацівникам

Добре рішення днями ухвалили депутати Корюківської районної ради: усі минулорічні 170 тисяч гривень, які за відповідною програмою щороку передбачаються у райбюджеті на їхню депутатську діяльність (по 5 тисяч кожному), передати на зарплату працівникіам центральної районної лікарні.
Ще раніше виділені місцевим обранцям кошти пішли на інші важливі питання, як підтримка бюджетних установ, матеріальна допомога людям тощо.
У нас, в районній раді, подібна практика не застосовувалася, не запроваджується вона і в новоствореній об’єднаній громаді. Хоча думки і пропозиції з цього приводу на засіданнях принаймні двох комісій вже прозвучали, викликавши цілий шквал емоцій.
Далі – поживемо, побачимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Ще раніше виділені місцевим обранцям кошти пішли на інші важливі питання, як підтримка бюджетних установ, матеріальна допомога людям тощо.
У нас, в районній раді, подібна практика не застосовувалася, не запроваджується вона і в новоствореній об’єднаній громаді. Хоча думки і пропозиції з цього приводу на засіданнях принаймні двох комісій вже прозвучали, викликавши цілий шквал емоцій.
Далі – поживемо, побачимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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