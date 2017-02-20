Юнацький футбол
Минулого тижня Славутич став місцем проведення великого футбольного турніру, участь в якому взяли 16 команд. (Вік спортсменів – 9-10 років). Першого дня в обох стартових матчах вихованці Сновської спортшколи зазнали невдач. Спочатку поступилися чернігівській „Юності” (0:8), а потім – команді з Броварів (1:3). Однак потім наші футболісти почали вирівнювати ситуацію. Спочатку обіграли „Десну” з Києва (2:0), у наступному матчі - з „Конотопом-1” – основний час завершився з рахунком 1:1, але по пенальті снов’яни перемогли (3:1). (До речі, на попередніх змаганнях конотопці мали очевидну перевагу над командою зі Сновська – 7:1, проте цього разу успіх здобули вже наші юні земляки).
Наступна гра – проти „Конотопа-2” – теж виявилася вдалою для хлопців Сновської ДЮСШ (2:1). Надалі жереб вивів їх знову на київську „Десну”. Основний час зустрічі завершився з результатом 0:0, але в серії післяматчевих пенальті снов’яни перемогли – 2:1.
У підсумку через дещо заплутану турнірну схему представники Сновська опинилися на дев’ятому місці. Хоча тренер ДЮСШ О.Кухаренко зазначив: з усіх міст, представники яких прибули на змагання (Київ, Чернігів, Конотоп, Бровари, Ірпінь, Славутич), Сновськ був найменшим. Також можна сказати, що не пощастило з жеребкуванням, адже на самому початку довелося грати з майбутніми володарями другого („Юність) і третього („Бровари”) місць. Хоча загалом результат вийшов непоганим. Кращим гравцем нашої команди визнано Р.Мірошниченка. Також добре себе зарекомендували К.Довгаль, Я.Паренчук, Н.Петренко, М.Петльований. Поїздка на турнір відбулася за рахунок батьків спортсменів.
Легка
атлетика
У Конотопі 11 лютого відбулася відкрита першість з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. (Вік учасників – від 9 до 16 років). Поміж представників Сновщини володарями призових місць стали Д.Аніщенко (І, на дистанції 800 метрів), І.Тимошенко (ІІ, на 30 м), Д.Семко (ІІ, у стрибках у довжину), Є.Нелін (І, на 200-метрівці).
Анонс
26 лютого райради ФСТ „Колос” проводить районні змагання з шахів в особистому заліку. Змагання відбудуться в м.Сновськ по вул.Пушкіна,3 (приміщення центру дитячої та юнацької творчості). Початок о 10-ій годині. Попередні заявки на участь приймаються за тел. 2-13-80, (096) 9495010.
Минулого тижня Славутич став місцем проведення великого футбольного турніру, участь в якому взяли 16 команд. (Вік спортсменів – 9-10 років). Першого дня в обох стартових матчах вихованці Сновської спортшколи зазнали невдач. Спочатку поступилися чернігівській „Юності” (0:8), а потім – команді з Броварів (1:3). Однак потім наші футболісти почали вирівнювати ситуацію. Спочатку обіграли „Десну” з Києва (2:0), у наступному матчі - з „Конотопом-1” – основний час завершився з рахунком 1:1, але по пенальті снов’яни перемогли (3:1). (До речі, на попередніх змаганнях конотопці мали очевидну перевагу над командою зі Сновська – 7:1, проте цього разу успіх здобули вже наші юні земляки).
Наступна гра – проти „Конотопа-2” – теж виявилася вдалою для хлопців Сновської ДЮСШ (2:1). Надалі жереб вивів їх знову на київську „Десну”. Основний час зустрічі завершився з результатом 0:0, але в серії післяматчевих пенальті снов’яни перемогли – 2:1.
У підсумку через дещо заплутану турнірну схему представники Сновська опинилися на дев’ятому місці. Хоча тренер ДЮСШ О.Кухаренко зазначив: з усіх міст, представники яких прибули на змагання (Київ, Чернігів, Конотоп, Бровари, Ірпінь, Славутич), Сновськ був найменшим. Також можна сказати, що не пощастило з жеребкуванням, адже на самому початку довелося грати з майбутніми володарями другого („Юність) і третього („Бровари”) місць. Хоча загалом результат вийшов непоганим. Кращим гравцем нашої команди визнано Р.Мірошниченка. Також добре себе зарекомендували К.Довгаль, Я.Паренчук, Н.Петренко, М.Петльований. Поїздка на турнір відбулася за рахунок батьків спортсменів.
Легка
атлетика
У Конотопі 11 лютого відбулася відкрита першість з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. (Вік учасників – від 9 до 16 років). Поміж представників Сновщини володарями призових місць стали Д.Аніщенко (І, на дистанції 800 метрів), І.Тимошенко (ІІ, на 30 м), Д.Семко (ІІ, у стрибках у довжину), Є.Нелін (І, на 200-метрівці).
Анонс
26 лютого райради ФСТ „Колос” проводить районні змагання з шахів в особистому заліку. Змагання відбудуться в м.Сновськ по вул.Пушкіна,3 (приміщення центру дитячої та юнацької творчості). Початок о 10-ій годині. Попередні заявки на участь приймаються за тел. 2-13-80, (096) 9495010.
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