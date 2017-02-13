понедельник, 13 февраля 2017 г.

Три Валентини: вміють любити, вміють дружити!

Древній філософ Плутарх колись сказав, що дружба, яку  проносять через життя, не тільки  додає втіхи й чарівності світлим його сторонам, а й зменшує невдачі.



Сказав, немов через століття дізнався про вміння дружини цих трьох Валентин – Корнієць, Ховпун, Карась. А ще ці жінки вміють любити – щиро, глибоко, по-справжньому!
Одна в одній вони  бачать щиру, духовно багату і гуманну людину, з відкритим серцем,  вогником у душі. Не  терплять егоїзму і постійно працюють над собою. Вважають: для того, щоб мати друзів, треба вміти бути другом. І свою дружбу ростити, як тендітну і ніжну квітку, поливаючи світлими думками, удобрюючи  гідними вчинками. І насправді у них саме так.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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