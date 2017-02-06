Ніна Устименко, м.Сновськ: „Моя душа болить за людей”

– Я і мої ровесники з сіл і міста з болем сприйняли факт закриття автостанції. Розуміємо і її збитковість, і усі ті реформування, що відбуваються, але одного збагнути не можемо: чому про простих людей ніхто не думає?
Сидять у владних кабінетах різні чиновники, функціонують і отримують гроші з бюджету дві ради, райдержадміністрація, і ніхто на ситуацію, виходить, не впливає? Якщо їх певні структури не слухають і не повідомляють про свої дії, то невже на ці стуктури нема засобів впливу? Створіть тоді підвідомчі, які б слухали владу і громаду, щоб вчиняли вони конкретні дії, направлені на благоустрій сіл і міста.
Ну як нам без розкладу руху автобусів, без лавочок, які стояли і кудись зникли з-під навісу, де нам сховатися від снігу, морозу, весняних і літніх дощів?
Ось приїхала знайома з Вінниччини і розказує, що у них у райцентрах на автовокзалах встановлені пункти обігріву, де і чаєм напоять, і посидіти дадуть, руки від холоду відтерти можна і просто в теплі приємно поспілкуватися. Невже не можна у нас знайти великий намет, булер’ян чи буржуйку, посадити туди людину – і хай би вона працювала. Хвалили б ми тоді і мерію, й інших начальників, а, головне, відчували б, що комусь потрібні! Грошей на це нема? Так знайдіть їх! І не забувайте про простих людей, тих, хто не їздить власними автівками, а мерзне на голій автостанції, наймає таксі, стоїть на одній нозі в переповнених автобусах, що ледь курсують по слизьких дорогах. І, будь ласка, дайте нам чітко знати, до кого з обраних депутатів звертатися? Бажаю всім добра і любові, бажаю кожному чиновнику сумлінного виконання покладених обов’язків. Хай нас береже Бог!
Сидять у владних кабінетах різні чиновники, функціонують і отримують гроші з бюджету дві ради, райдержадміністрація, і ніхто на ситуацію, виходить, не впливає? Якщо їх певні структури не слухають і не повідомляють про свої дії, то невже на ці стуктури нема засобів впливу? Створіть тоді підвідомчі, які б слухали владу і громаду, щоб вчиняли вони конкретні дії, направлені на благоустрій сіл і міста.
Ну як нам без розкладу руху автобусів, без лавочок, які стояли і кудись зникли з-під навісу, де нам сховатися від снігу, морозу, весняних і літніх дощів?
Ось приїхала знайома з Вінниччини і розказує, що у них у райцентрах на автовокзалах встановлені пункти обігріву, де і чаєм напоять, і посидіти дадуть, руки від холоду відтерти можна і просто в теплі приємно поспілкуватися. Невже не можна у нас знайти великий намет, булер’ян чи буржуйку, посадити туди людину – і хай би вона працювала. Хвалили б ми тоді і мерію, й інших начальників, а, головне, відчували б, що комусь потрібні! Грошей на це нема? Так знайдіть їх! І не забувайте про простих людей, тих, хто не їздить власними автівками, а мерзне на голій автостанції, наймає таксі, стоїть на одній нозі в переповнених автобусах, що ледь курсують по слизьких дорогах. І, будь ласка, дайте нам чітко знати, до кого з обраних депутатів звертатися? Бажаю всім добра і любові, бажаю кожному чиновнику сумлінного виконання покладених обов’язків. Хай нас береже Бог!
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