Колективні договори мають відповідати новому Закону

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 № 1774 в частині встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн., з 1.01.2017р. внесено зміни до ряду нормативних актів у сфері праці, зокрема,
КЗпП України (частина 1), ЗУ «Про оплату праці» (частина 13), ЗУ «Про місцеве самоврядування» (частина 14) та інших. Звертаємо увагу керівників (власників) підприємств, установ, організацій, трудових колективів та профспілок на необхідність приведення колективних договорів у відповідність до норм вищевказаного Закону.
КЗпП України (частина 1), ЗУ «Про оплату праці» (частина 13), ЗУ «Про місцеве самоврядування» (частина 14) та інших. Звертаємо увагу керівників (власників) підприємств, установ, організацій, трудових колективів та профспілок на необхідність приведення колективних договорів у відповідність до норм вищевказаного Закону.
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