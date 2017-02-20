Потрібну інформацію отримуйте на сайті

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 29 грудня 2016 р. було здійснено державну реєстрацію за номером 52/1087 наказу в.о. начальника фінуправління Щорської РДА від 12 грудня 2016 року № 13 „Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”.
Зазначену інструкцію з додатками можна знайти на сайті Щорської РДА в розділі „Галузева діяльність/Фінансове управління”.
Зазначену інструкцію з додатками можна знайти на сайті Щорської РДА в розділі „Галузева діяльність/Фінансове управління”.
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