ЗА 4 ДОБИ – 4 ПОЖЕЖІ

9 лютого майже о 4-ій год. ночі на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по вул. Миру. Власники – квартира №1 - 1974 р.н. вчитель; квартира № 2 – 1959 р.н., пенсіонерка. Горіла хата 7 х 14 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне.
Ймовірна причина виникнення лиха – порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення та димарів. Вогнем знищено дах та перекриття по всій площі, пошкоджено стіни та домашні речі. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ м.Сновськ. Було встановлено ряд факторів, що негативно вплинули на оперативність боротьби з вогнем: пізнє сповіщення про виникнення пожежі та швидке її розповсюдження по старій будівлі (на момент прибуття чергового караулу дах будинку був повністю охоплений полум’ям); пожежний автомобіль АЦ-40 (131) 137А, 1986 р.в., відпрацював свій технічний ресурс (норма – не менше 10 років); вуличні пожежні гідранти засипані снігом, брудом, льодом та відсутні відповідні покажчики їх розташування (експлуатуюча організація – ПрАТ «Комунальник»). За даними фактами обласне управління ДСНС проводить відповідну перевірку.
Того ж дня, але вже після 9-ої ранку на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по вул. Максименка. Власниця - 1957 р.н., пенсіонерка. Горів двоповерховий житловий будинок (6 х 12 м), стіни дерев’яні та цегляні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та несправність печі та димаря. Вогнем пошкоджено перекриття та дерев’яне риштування даху. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ м.Сновськ.
10 лютого о 8 год. 24 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по вул. Суворова. Власник – 1945 р.н., пенсіонер. Горіла хата розміром 10 х 12 м, стіни дерев’яні, обкладені цеглою, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та несправність печі та димаря.
Вогнем пошкоджено стіни на площі 20 м2. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ м.Сновськ.
13 лютого о 12 год. 41 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по 1-му провулку Жовтневому. Власник – 1924 р.н., пенсіонер. Горів житловий будинок 7 х 8 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення водяне від газового котла. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Вогнем знищено 5 м2 покрівлі та 3 м2 перекриття, пошкоджено покрівлю на площі 50 м2 та перекриття - на площі 35 м2. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців, сусідів та служб взаємодії вдалося уникнути більших збитків. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ м.Сновськ.
Вкотре звертаю увагу керівників установ, організацій та підприємств на необхідність утримувати пожежні гідранти та водонапірні вежі в справному стані, очищеними від бруду, снігу та льоду, обладнаними покажчиками їх розташування. Шановні мешканці! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, адже пожежу легше попередити, ніж загасити!
Р.СИЛЕНКО, начальник
пожежно-рятувальної частини
Ймовірна причина виникнення лиха – порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення та димарів. Вогнем знищено дах та перекриття по всій площі, пошкоджено стіни та домашні речі. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ м.Сновськ. Було встановлено ряд факторів, що негативно вплинули на оперативність боротьби з вогнем: пізнє сповіщення про виникнення пожежі та швидке її розповсюдження по старій будівлі (на момент прибуття чергового караулу дах будинку був повністю охоплений полум’ям); пожежний автомобіль АЦ-40 (131) 137А, 1986 р.в., відпрацював свій технічний ресурс (норма – не менше 10 років); вуличні пожежні гідранти засипані снігом, брудом, льодом та відсутні відповідні покажчики їх розташування (експлуатуюча організація – ПрАТ «Комунальник»). За даними фактами обласне управління ДСНС проводить відповідну перевірку.
Того ж дня, але вже після 9-ої ранку на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по вул. Максименка. Власниця - 1957 р.н., пенсіонерка. Горів двоповерховий житловий будинок (6 х 12 м), стіни дерев’яні та цегляні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та несправність печі та димаря. Вогнем пошкоджено перекриття та дерев’яне риштування даху. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ м.Сновськ.
10 лютого о 8 год. 24 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по вул. Суворова. Власник – 1945 р.н., пенсіонер. Горіла хата розміром 10 х 12 м, стіни дерев’яні, обкладені цеглою, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення пічне. Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та несправність печі та димаря.
Вогнем пошкоджено стіни на площі 20 м2. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками. На гасіння залучався 1 караул ДПРЧ м.Сновськ.
13 лютого о 12 год. 41 хв. на ПЗЧ ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про займання у житловому будинку в м.Сновськ по 1-му провулку Жовтневому. Власник – 1924 р.н., пенсіонер. Горів житловий будинок 7 х 8 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення водяне від газового котла. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Вогнем знищено 5 м2 покрівлі та 3 м2 перекриття, пошкоджено покрівлю на площі 50 м2 та перекриття - на площі 35 м2. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям професійних вогнеборців, сусідів та служб взаємодії вдалося уникнути більших збитків. На гасіння залучалися 2 караули ДПРЧ м.Сновськ.
Вкотре звертаю увагу керівників установ, організацій та підприємств на необхідність утримувати пожежні гідранти та водонапірні вежі в справному стані, очищеними від бруду, снігу та льоду, обладнаними покажчиками їх розташування. Шановні мешканці! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, адже пожежу легше попередити, ніж загасити!
Р.СИЛЕНКО, начальник
пожежно-рятувальної частини
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