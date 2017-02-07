Проблеми школи допомагають вирішувати благодійники

Педколектив, батьки й учні Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 висловлюють щиру подяку усім небайдужим до шкільних потреб і проблем людям.
Не секрет, що перехід навчальних закладів на альтернативні види палива став ахіллесовою п’ятою для директорів та батьків. Та все ж таки і цю проблему їм допомагають вирішити не словами, а конкретними справами підприємці нашого міста Г.Н. Божок, О.Д. Веселий, П.О. Тютюнник, С.М. Скоробогатько, З.Ф. Мося, С.М. Клименко, В.І. Круглик, Л.І. Самусенко, С.А.Виблов та Л.Дорошенко (надання дров та транспорту для їх завантаження, вивезення та розвантаження). Без їхньої допомоги школа змогла б протриматися щонайбільше місяць опалювального сезону.
Окрема подяка постійному помічнику школи, депутату об’єднаної громади С.А. Виблову за такий потрібний подарунок, на який учні чекали вже багато років, - новенький тенісний стіл. Адже залучення дітей до спорту та пропагування здорового способу життя серед підлітків є одним з пріоритетів цього депутата.
О.МАКАРЕНКО, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Не секрет, що перехід навчальних закладів на альтернативні види палива став ахіллесовою п’ятою для директорів та батьків. Та все ж таки і цю проблему їм допомагають вирішити не словами, а конкретними справами підприємці нашого міста Г.Н. Божок, О.Д. Веселий, П.О. Тютюнник, С.М. Скоробогатько, З.Ф. Мося, С.М. Клименко, В.І. Круглик, Л.І. Самусенко, С.А.Виблов та Л.Дорошенко (надання дров та транспорту для їх завантаження, вивезення та розвантаження). Без їхньої допомоги школа змогла б протриматися щонайбільше місяць опалювального сезону.
Окрема подяка постійному помічнику школи, депутату об’єднаної громади С.А. Виблову за такий потрібний подарунок, на який учні чекали вже багато років, - новенький тенісний стіл. Адже залучення дітей до спорту та пропагування здорового способу життя серед підлітків є одним з пріоритетів цього депутата.
О.МАКАРЕНКО, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №2
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