Не допущено вивезення до РФ авіаційного приладу

На Чернігівщині співробітниками СБУ припинено спробу незаконного переправлення до РФ авіаційного приладу, який використовується у військово-транспортній авіації.
Автомобіль, в якому перевозився військовий товар, правоохоронці зупинили на митному пункті пропуску «Нові Яриловичі». Громадянин України намагався вивезти авіаприлад, приховавши його серед особистих речей в салоні автівки – для подальшої реалізації на території сусідньої держави.
За висновками фахівців агрегат (КАУ-30Б), призначений для комплектування вертольотів Мі-8т та Мі-24, належить до категорії товарів військового призначення і підлягає державному експортному контролю.
У рамках кримінального провадження, відкритого слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, встановлюються джерела походження авіаційного приладу. Триває досудове розслідування.
Автомобіль, в якому перевозився військовий товар, правоохоронці зупинили на митному пункті пропуску «Нові Яриловичі». Громадянин України намагався вивезти авіаприлад, приховавши його серед особистих речей в салоні автівки – для подальшої реалізації на території сусідньої держави.
За висновками фахівців агрегат (КАУ-30Б), призначений для комплектування вертольотів Мі-8т та Мі-24, належить до категорії товарів військового призначення і підлягає державному експортному контролю.
У рамках кримінального провадження, відкритого слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, встановлюються джерела походження авіаційного приладу. Триває досудове розслідування.
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