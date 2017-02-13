За цими професіями – майбутнє

Сновське вище професійне училище лісового господарства продовжує налагоджувати співпрацю з навчальними закладами Європейського союзу. Нещодавно делегація з числа його викладачів, учнів та керівників підприємств-партнерів побувала у Латвії. Метою поїздки стало вивчення досвіду роботи технікуму в місті Огре.
За словами директора ВПУЛГ Лариси Дубини, Огрський технікум є прикладом новітнього навчального закладу, де майже тисяча учнів оволодіває робітничими спеціальностями. Кілька років тому в Латвії відбулася освітня реформа. З понад сімдесяти профтехучилищ лишилося близько половини, і, які не мали перспектив для подальшого розвитку. На даний час технікум готує фахівців лісового господарства, операторів та механіків лісових машин, столярів, техніків електроніки, бухгалтерів, кухарів, кондитерів, офіціантів, дизайнерів одягу, інтер’єру, ландшафту – загалом реалізовується 21 акредитована освітня програма. Термін навчання – 4 роки. Педколектив закладу складається із 116 працівників, ще є 40 осіб техперсоналу.
Наша делегація, - продовжує оповідь Лариса Дубина, - складалася із заступника директора ВПУЛГ Олександра Царука, викладачів Миколи Баги та Вікторії Демченко, учнів Олександра Білоногова та Олесі Кліщенко, директора Городнянського лісгоспу Сергія Аніщенка і керівника Сосницького райагролісгоспу Анатолія Дубини. Під час ознайомчого огляду ми переконалися, наскільки велику увагу приділяють в Огрському технікумі якості підготовки робітничих кадрів. І що процес здобуття професії зорієнтований на майбутнє, на оволодіння надсучасним технічним обладнанням. Матеріальна і навчальна база технікуму – просто чудова.
Завдяки співфінансуванню з держбюджету Латвії та Європейського регіонального фонду розвитку на будівельні роботи вдалося залучити понад 10 мільйонів євро (300 мільйонів гривень) і ще більше двох мільйонів євро (60 мільйонів гривень) спрямувати на закупівлю обладнання.
Модернізовані навчальні корпуси, гуртожиток, лабораторії та класи оснащені необхідною комп’ютерною технікою, сучасними верстатами тощо. У планах на найближчі кілька років – побудувати спортзал.
Окремо варто згадати, що спеціальності лісового господарства є доволі популярними серед латвійської молоді, адже після закінчення технікуму випускники мають шанс отримати роботу не лише в Латвії, а й у країнах Європейського союзу. Особливо престижною вважається професія оператора харвестера та форвардера. Адже саме за такою технікою – майбутнє лісової галузі.
І тому перспективним завданням для Сновського ВПУЛГ є започаткування підготовки спеціалістів, які б змогли упевнено користуватися харвестерами і форвардерами. Бо мине ще трохи часу – і такі механізми з’являться у лісокористувачів нашого краю. (Життя ж на місці не стоїть. Скажімо, ще років з десять тому мало хто вірив, що місцеві сільгоспвиробники матимуть такий великий парк комбайнів «Джон Дір» та «Клаас». А нині вони стали звичним елементом краєвиду наших ланів під час жнив). Напрочуд приємне враження справили об’єкти деревообробки технікуму. Сучасне обладнання, чистота, продумана система поводження з відходами виробництва. (Кора, тирса і стружка сортуються, а потім відправляються на переробку). Важливим фактором процесу навчання є те, що технікум має у користуванні кілька тисяч гектарів лісу, тож учні можуть на практиці дізнатися всі тонкощі професії, як-то кажуть - від вирощування саджанця до розпилювання дерева на пилорамі і виготовлення столярної продукції.
Огрський технікум має налагоджені контакти з навчальними закладами Естонії, Польщі, Великобританії, Фінляндії, Швейцарії. Тепер до цього переліку додалася і Україна.
Підсумком триденного перебування української делегації в місті Огре стало підписання угоди про співпрацю між тутешнім технікумом і Сновським ВПУЛГ. Документом передбачено обмін досвідом освітньої діяльності, приїзд латиських викладачів та учнів у Сновськ. А латиська сторона вже зробила конкретний крок у контекст співпраці: запросила представників нашого училища на Європейський чемпіонат вальників лісу, який відбудеться у Швейцарії наприкінці весни. Причому пообіцяли надати методичну допомогу в підготовці українців до цього цікавого заходу.
Як розповіла директор Сновського ВПУЛГ Лариса Дубина, аналізуючи побачене і почуте в Латвії, можна дійти висновку: у нашому краї ми здатні значно вдосконалити сферу професійно-технічної освіти, зробити її більш сучасною і адекватною до потреб ринку праці. Кадровий потенціал училища у Сновську дійсно високий, але поліпшення потребує матеріально-технічна база. І тут уже без фінансування з боку держави не обійтися.
Завершуючи свою розповідь про перебування в Латвії, Лариса Дубина сказала: це гарна і акуратна країна, мені там багато що сподобалося. Та й рівень життя латвійців набагато вищий, ніж у нас. Але декілька разів я ловила себе на думці: хочу додому. І коли вже наша делегація, повертаючись в Україну, перетнула кордон – аж ніби дихатися почало вільніше і все посвітліло довкола. Усе ж таки своє, рідне – краще. А хотілося лише одного – створити у Сновському училищі якісніші умови для навчання дітей, оволодіння новими професіями, професіями, за якими майбутнє. Зрештою, саме це потрібно для підростаючого покоління.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Населення Огре складає майже 25 тисяч мешканців. У місті є підприємства з виробництва картону та пошиття одягу. Місто-побратим Огре-Чернігів. Приблизно половина території Латвії вкрита лісом. За формою власності ліс є державним, приватним і тим, що належить місцевим громадам.
Харвестер – багатоопераційна машина. Спеціальним механізмом обхоплює дерево, спилює його, кладе на землю, обрізує гілки, розпилює на колоди заданої довжини, складає. Паралельно комп’ютер здійснює облік кубатури отриманої деревини. Форвардер – займається навантаженням і вивезенням лісопродукції.
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