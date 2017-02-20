Припинена діяльність мережі підпільних цехів з виготовлення алкофальсифікату

Мережу підпільних цехів, що спеціалізувалися на виготовленні та збуті нелегального алкоголю, викрили на Чернігівщині співробітники Служби безпеки України спільно з податковою міліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Незаконне виробництво фальсифікату відбувалося з недоброякісної сировини у кустарних умовах та з порушенням санітарних норм. Контрафактну продукцію розповсюджували під марками відомих вітчизняних та закордонних брендів по всій території області. Виробничі «потужності» мережі давали можливість ділкам щомісяця здійснювати переробку близько 30 тисяч літрів спирту. Під час проведення обшуків правоохоронцями вилучено майже п’ять тонн спирту, 480 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, обладнання для виготовлення підакцизної продукції, тару та пакувальний матеріал. Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Незаконне виробництво фальсифікату відбувалося з недоброякісної сировини у кустарних умовах та з порушенням санітарних норм. Контрафактну продукцію розповсюджували під марками відомих вітчизняних та закордонних брендів по всій території області. Виробничі «потужності» мережі давали можливість ділкам щомісяця здійснювати переробку близько 30 тисяч літрів спирту. Під час проведення обшуків правоохоронцями вилучено майже п’ять тонн спирту, 480 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, обладнання для виготовлення підакцизної продукції, тару та пакувальний матеріал. Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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