Ситуацію з бюджетними установами обговорили детально

На минулому тижні з робочим візитом у районі перебував заступник голови облдержадміністрації Сергій Сергієнко.
Разом з керівниками місцевої влади Валерієм Радібедою та Олександром Медведьовим він обговорив питання забезпечення роботи бюджетних установ у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Керівники взяли участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат РДА. На комісію були запрошені очільники структурних підрозділів райдержадміністрації, управління освіти Сновської міської ради, управління Держказначейства, відділення Пенсійного фонду.
Особлива увага приділялась питанням недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час.
Зростання мінімальної заробітної плати та дотримання законодавства у сфері зайнятості повинно сприяти збільшенню кількості платників єдиного соціального внеску та надходжень до Пенсійного фонду. Відповідно зростуть і надходження до місцевих бюджетів у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Це дасть додаткові можливості для громади спрямовувати кошти на соціальний розвиток району.
Детально обговоривши ситуацію, що склалася, учасники наради визнали слушною думку Сергія Сергієнка: запропонувати ОТГ залишити делеговані райдержадміністрації повноваження хоча б до настання тепла. При цьому варто подбати не лише про фінансування, а й про подальше працевлаштування фахівців РДА, що забезпечуватимуть належний хід опалювального сезону.
Заступник голови ОДА ще раз підкреслив: усі структурні підрозділи облдержадміністрації та інших органів державної влади готові надавати новоствореним громадам практичну й методичну допомогу.
Сектор інформаційної
діяльності та комунікацій райдержадміністрації
Разом з керівниками місцевої влади Валерієм Радібедою та Олександром Медведьовим він обговорив питання забезпечення роботи бюджетних установ у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Керівники взяли участь у засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат РДА. На комісію були запрошені очільники структурних підрозділів райдержадміністрації, управління освіти Сновської міської ради, управління Держказначейства, відділення Пенсійного фонду.
Особлива увага приділялась питанням недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час.
Зростання мінімальної заробітної плати та дотримання законодавства у сфері зайнятості повинно сприяти збільшенню кількості платників єдиного соціального внеску та надходжень до Пенсійного фонду. Відповідно зростуть і надходження до місцевих бюджетів у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Це дасть додаткові можливості для громади спрямовувати кошти на соціальний розвиток району.
Детально обговоривши ситуацію, що склалася, учасники наради визнали слушною думку Сергія Сергієнка: запропонувати ОТГ залишити делеговані райдержадміністрації повноваження хоча б до настання тепла. При цьому варто подбати не лише про фінансування, а й про подальше працевлаштування фахівців РДА, що забезпечуватимуть належний хід опалювального сезону.
Заступник голови ОДА ще раз підкреслив: усі структурні підрозділи облдержадміністрації та інших органів державної влади готові надавати новоствореним громадам практичну й методичну допомогу.
Сектор інформаційної
діяльності та комунікацій райдержадміністрації
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