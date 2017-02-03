Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори (до 3 місяців на рік)

З прийняттям 6.12.2016 року Закону України № 1774-VIII «Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України» відбулися суттєві зміни щодо порядку нарахування резервістам, які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.
Резервісту компенсується: середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн.); гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку (або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку). Резервісту виплачуються (в залежності від військового звання): одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим, хто виконав програму зборів): від 1 600 до 3 100 грн; грошова виплата за 30 діб підготовки: від 2 400 до 3 200 грн; добові за 30 діб перебування у військовій частині: від 180 до 450 грн; один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють, – 1 600 грн. Також на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується: збереження робочого місця; державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає (без відрахування податку на прибуток): по закінченню зборів - від 2 580 до 3 650 грн. (в залежності від військового звання); один прожитковий мінімум на місяць, якщо на день призову на збори не працює – 1 600 грн; середньомісячну заробітну плату за той час,що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн) – для працюючих; за підсумками року тим, хто виконав програму зборів: від 1 600 до 3 100 грн (в залежності від військового звання); можливість зустрітися раз на рік зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове військове звання; практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашутом тощо.
Виплати у зазначеному обсязі здійснюються лише резервістам, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. З будь-яких питань щодо проходження служби у військовому резерві звертатися до Сновського РВК.
Резервісту компенсується: середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн.); гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку (або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку). Резервісту виплачуються (в залежності від військового звання): одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим, хто виконав програму зборів): від 1 600 до 3 100 грн; грошова виплата за 30 діб підготовки: від 2 400 до 3 200 грн; добові за 30 діб перебування у військовій частині: від 180 до 450 грн; один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють, – 1 600 грн. Також на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується: збереження робочого місця; державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає (без відрахування податку на прибуток): по закінченню зборів - від 2 580 до 3 650 грн. (в залежності від військового звання); один прожитковий мінімум на місяць, якщо на день призову на збори не працює – 1 600 грн; середньомісячну заробітну плату за той час,що він перебував у військовій частині (не менше 3 200 грн) – для працюючих; за підсумками року тим, хто виконав програму зборів: від 1 600 до 3 100 грн (в залежності від військового звання); можливість зустрітися раз на рік зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове військове звання; практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашутом тощо.
Виплати у зазначеному обсязі здійснюються лише резервістам, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. З будь-яких питань щодо проходження служби у військовому резерві звертатися до Сновського РВК.
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