Працювати в інтересах дітей – саме таким є найголовніше завдання новоствореного управління освіти, молоді та спорту об’єднаної громади Сновщини

У січні наш район увійшов у доволі складний період змін, реорганізацій та нововведень. Після юридичного оформлення нової міської об’єднаної територіальної громади виникла необхідність унормувати діяльність кожної бюджетної галузі. Представницький орган влади Сновщини поступово впорядковує систему роботи освіти, медицини, культури тощо згідно із новими вимогами. У сфері відповідальності райдержадміністрації надалі залишатиметься все менше і менше сфер виконання делегованих повноважень. Керівництво і депутатський корпус громади затвердили нещодавно ряд структурних новацій. По-перше – вже з’явився у структурі виконкому відділ охорони здоров’я населення (раніше його не було), а по-друге – надалі функціонуватиме управління, яке займатиметься питаннями освіти, молоді та спорту. Очолила це управління Т.А Булденко. Саме до неї „Промінь” звернувся з низкою запитань про сьогодення і перспективи освітянської галузі.
- Тетяно Андріївно, які функції виконуватиме очолене Вами управління?
- Фактично в новій структурі буде поєднано роботу відділів освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тобто обрано оптимальну модель діяльності, спрямовану на навчання, виховання і соціальний супровід підростаючого покоління, на певну централізацію процесів у цій сфері. Таким чином вдасться реалізувати на практиці відому тезу про те, що провідним завданням освітянської галузі є працювати в інтересах дітей та їхнього всебічного розвитку.
- Створення управління пов’язане з якимись труднощами?
- До певної міри так, адже довелося пройти чимало юридичних процедур. У січні зареєстровано нову установу, виготовлено печатку, отримано електронні ключі, відкриті грошові рахунки. (На черзі – оформлення подібної документації для інших освітянських закладів Сновщини). Звісно, на це довелося витратити чимало часу і далеко не одну тисячу гривень, бо процес реєстрації будь-якої організації чи установи безкоштовним не буває. Однак попри все з третьої декади січня управління освіти, молоді та спорту громади вже діє в правовому полі. Відразу ж розпочалася передача з балансу на баланс закладів освіти, майна, різноманітних активів, земельних ділянок тощо. І попереду ще багато так званої паперової роботи. Тут можна навести такий приклад: оскільки нове управління не є правонаступником „старого” відділу освіти райдержадміністрації, то тепер нам треба розпочинати фактично з нуля тендери на закупівлю для галузі товарів (того ж таки бензину для шкільних автобусів) і послуг із газопостачання, теплопостачання тощо. Фактично, доводиться по-новому робити те, що ми вже зробили у минулому році.
- Яким є бюджет галузі освіти на 2017 рік?
- Депутати громади на сесії затвердили основні показники фінансування, але, скоріш за все, в майбутньому доведеться коригувати ці цифри. Річ у тім, що з нинішнього року відбулися деякі зміни у виділенні коштів з державного (центрального) бюджету. Якщо раніше зарплатня освітян Сновщини (а це – понад сімсот осіб) повністю виплачувалася за рахунок субвенції з держбюджету, то тепер гроші виділятимуться на оплату праці лише педагогів, яких налічується 237. А ось техперсонал, водії, вихователі садочків, тренери спортшколи, керівники гуртків – для них треба знайти фінансування з інших джерел (передовсім - з так званої іншої субвенції та з бюджету нової громади).
За попередніми розрахунками коштів на зарплатню всім освітянам вистачає приблизно на 10 місяців. Але є надія, що власні доходи бюджету нової громади будуть більші за прогнозовані, й певну суму перевиконання планових надходжень вдасться спрямувати на оплату праці.
Бюджет освітянської галузі на 2017 рік – загалом 56 млн 692 тис. грн. Так звана вчительська субвенція – 31 млн 180 тис., видатки на техперсонал тощо – 10 млн 698 тис. грн, а додадуться до цього кошти з власних надходжень громади – 4 млн 847 тис. грн.
- Чим ще відрізнятиметься цьогорічний фінансовий процес від минулорічного?
- Перед нашим управлінням постали нові завдання. У минулому перевезення школярів до місць навчання фінансувалося з державного (центрального) бюджету, тепер же дбати про закупівлю бензину (а це – понад мільйон гривень на рік), запчастин до автобусів мусимо ми самі. Тобто це навантаження лягатиме здебільшого на власну скарбницю громади.
Аналогічна ситуація - і з придбанням дров (які з січня подорожчали на понад 10%), газу (з лютого кубометр цього блакитного палива коштуватиме вже 9 гривень з „хвостиком”, а не 8 з„гаком”, як раніше). Також на березень анонсоване можливе подорожчання електроенергії. А всі ці фактори у більшій або меншій мірі впливають на фінансовий стан галузі.
Ще одна дуже важлива справа – харчування школярів з сімей пільгових категорій та соціально незахищених родин. На цю статтю видатків потрібно більш як шістсот тисяч гривень. І вирішувати це питання доведеться, виходячи з можливостей саме місцевого бюджету. Також вже невдовзі треба розпочати підготовку і пошук коштів на сезон літнього дитячого оздоровлення.
- Наскільки зможуть виправити ситуацію заходи з економії?
- У цьому напрямку керівництво Сновщини і освітянської галузі працює вже давно. Заходи з підвищення енергоефективності (встановлення у школах металопластикових вікон, переведення котелень на дрова тощо) вже дали чималий позитивний ефект. Разом з цим час і реалії висувають вимогу оптимізувати мережу навчальних закладів. У даному випадку мова йде про призупинення роботи тих шкіл, де буде менше 25 учнів. (Таких дві – у Гірську та Смячі). На жаль, демографічні показники (низький рівень народжуваності дітей) є давньою проблемою нашого району. Але остаточно будь-які рішення в цій сфері ухвалюватимуть депутати на сесії міської об’єднаної територіальної громади.
Існують інші можливості економії. Зокрема, планується винести на сесію міськради питання скорочення посад сторожів у закритих сільських школах. Практика показала недостатню результативність утримання таких штатних одиниць. Скажімо, у Хотуницькій школі, попри наявність сторожа, все одно покрали батареї опалення. І подібні приклади – непоодинокі. Натомість скорочення сторожів дозволить освітянській галузі заощадити кількасот тисяч гривень бюджетних коштів.
- Що можете сказати про розвиток освітянської галузі?
- Якщо вести мову про поліпшення матеріально-технічної бази, то існує можливість виділити на це доволі великі кошти. (З тих, які отримає Сновська громада на соціально-економічний розвиток). У перспективному плані – масштабна реконструкція і ремонт гімназії, купівля нової котельні і встановлення металопластикових вікон для Петрівського комплексу „школа-сад”, встановлення металопластикових вікон і утеплення фасаду приміщення Новоборовицького комплексу „школа-сад”, завершити встановлення металопластикових вікон у міській школі №1, розпочати встановлення металопластикових вікон у міському комплексі „школа-сад”.
Окреме і надзвичайно важливе питання – закупівля нових шкільних автобусів. Освітянський автопарк налічує 12 одиниць, з яких лише п’ять транспортних засобів можуть вважатися більш-менш новими. Попередньо хочу сказати, що вже вдалося акумулювати необхідні кошти для придбання цьогоріч одного нового автобуса. Але ще існує потреба закупити два мікроавтобуси – щоб підвозити дітей з таких малих сіл, як Михайлівка і Заріччя. Дане питання перебуває у стадії вивчення і пошуку прийнятного варіанту.
- Якими б словами Ви хотіли підсумувати це інтерв’ю?
- Новостворене управління освіти, молоді та спорту міської об’єднаної громади будуватиме свою роботу на підставі взаємодії всіх залучених структур і спеціалістів. Напрацьований у минулому досвід поєднуватиметься з новими вимогами, які диктує життя. Процес реформування можна пройти в оптимальні терміни і створити дійсно ефективні органи, які виконуватимуть покладені громадою завдання. А найголовніший принцип діяльності управління відомий – працювати на дітей, працювати на майбутнє.
- Дякую за розмову.
Довідка: Загалом бюджет об’єднаної територіальної громади Сновщини у 2017 році має скласти майже 120 мільйонів гривень (загального і спеціального фондів). У структурі видатків на державне управління (органи самоврядування) передбачено виділити 6 млн 235 тис. грн, на освіту – 55 млн 744 тис. грн, на медицину – 19 млн 340 тис. грн, на соціальний захист населення – 4 млн 868 тис. грн (до цієї суми слід додати ще 79 млн 315 тис. грн на пільги, субсидії, дитячі виплати тощо, закладені у районному бюджеті), на культуру – 7 млн 206 тис. грн, на фізкультуру і спорт - 1 млн 323 тис. грн, на житлово-комунальне господарство – 2 млн 100 тис. грн, на інфраструктуру і дороги – 3 млн 100 тис. грн. Також додатково буде спрямовано понад 4 млн гривень на утримання закладів комунальної власності (культури, медицини, терцентру, РЦ СССДМ), а окремі кошти - на реалізацію спеціальних програм.
Інтерв’ю взяв
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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