Вжито заходів до наповнення бюджету громади

У 2014 році однією із будівельних компаній в м.Сновськ збудовано об’єкти нерухомості для забезпечення подальшої комерційної діяльності підприємства загальною вартістю понад 15 млн грн.
Водночас, незважаючи на вимоги законодавства та неодноразові звернення міської ради, забудовник не уклав договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Враховуючи, що органом місцевого самоврядування в межах законодавства вжито заходів до залучення коштів пайової участі, які підприємством не сплачено, прокуратура звернулася до господарського суду Чернігівської області з позовом про визнання договору укладеним.
24.01.2017 р. позов прокуратури щодо визнання укладеним договору про сплату 800 тис. грн пайової участі на розвиток інфраструктури м.Сновськ судом задоволено. Органами прокуратури постійно вивчаються питання повноти відшкодування забудовниками пайових внесків у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
Водночас, незважаючи на вимоги законодавства та неодноразові звернення міської ради, забудовник не уклав договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Враховуючи, що органом місцевого самоврядування в межах законодавства вжито заходів до залучення коштів пайової участі, які підприємством не сплачено, прокуратура звернулася до господарського суду Чернігівської області з позовом про визнання договору укладеним.
24.01.2017 р. позов прокуратури щодо визнання укладеним договору про сплату 800 тис. грн пайової участі на розвиток інфраструктури м.Сновськ судом задоволено. Органами прокуратури постійно вивчаються питання повноти відшкодування забудовниками пайових внесків у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
Комментариев нет:
Отправить комментарий