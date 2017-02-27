«Герої не вмирають»

Саме під такою назвою 17 лютого в районному Будинку культури відбувся концерт-реквієм, підготовлений творчими колективами РБК, вихованцями дитячої музичної школи та народними аматорами. Особливе хвилювання викликали слова про любов, єдність та мир, що лунали з дитячих вуст.
Організація і проведення концертів або урочистих зустрічей – це лише частина із запланованих районних заходів.
У навчальних закладах створені постійнодіючі стенди, проведені тематичні бесіди, виховні години, уроки мужності, лінійки-реквієм та класні години, присвячені подіям Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні.
В центральній районній бібліотеці для учнів районної гімназії відбувся урок-реквієм під назвою «Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні» та представлена тематична виставка-панорама. А для старшокласників ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 працівниками центральної бібліотеки була організована героїко-патріотична година «І свічою палахкотить пам’ять», під час якої присутні переглянули відеоролик «Хроніка подій Революції Гідності». Запропоновані слайди «Крути, 1918 – Майдан, Київ, 2014», «Небесна сотня «Юні ангели» показали зв’язок у прагненні молоді різних поколінь українців до свободи і незалежності. Окрім того, відвідувачі бібліотеки можуть ознайомитися з розгорнутою книжковою виставкою «Вони загинули за Україну» та добіркою літератури «Тема Майдану у художніх творах сучасних письменників».
В районній дитячій бібліотеці для учнів 8-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 відбулась година-реквієм під назвою «Пам’яті Небесної Сотні».
В історичному музеї відкрита постійнодіюча тематична виставка, присвячена подвигу Героїв Небесної Сотні та захисників України, на якій представлені як особисті речі учасників, так і тематична література.
На жаль, військова агресія на Сході України приносить нові страждання та біль. Серед останніх подій, що знов згуртували нас – допомога постраждалим жителям Авдіївки. Особливої вдячності заслуговують ті, хто проявив ініціативу у зібранні волонтерської допомоги, і звичайно ті, хто відгукнувся на цей заклик.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату РДА
Організація і проведення концертів або урочистих зустрічей – це лише частина із запланованих районних заходів.
У навчальних закладах створені постійнодіючі стенди, проведені тематичні бесіди, виховні години, уроки мужності, лінійки-реквієм та класні години, присвячені подіям Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні.
В центральній районній бібліотеці для учнів районної гімназії відбувся урок-реквієм під назвою «Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні» та представлена тематична виставка-панорама. А для старшокласників ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 працівниками центральної бібліотеки була організована героїко-патріотична година «І свічою палахкотить пам’ять», під час якої присутні переглянули відеоролик «Хроніка подій Революції Гідності». Запропоновані слайди «Крути, 1918 – Майдан, Київ, 2014», «Небесна сотня «Юні ангели» показали зв’язок у прагненні молоді різних поколінь українців до свободи і незалежності. Окрім того, відвідувачі бібліотеки можуть ознайомитися з розгорнутою книжковою виставкою «Вони загинули за Україну» та добіркою літератури «Тема Майдану у художніх творах сучасних письменників».
В районній дитячій бібліотеці для учнів 8-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 відбулась година-реквієм під назвою «Пам’яті Небесної Сотні».
В історичному музеї відкрита постійнодіюча тематична виставка, присвячена подвигу Героїв Небесної Сотні та захисників України, на якій представлені як особисті речі учасників, так і тематична література.
На жаль, військова агресія на Сході України приносить нові страждання та біль. Серед останніх подій, що знов згуртували нас – допомога постраждалим жителям Авдіївки. Особливої вдячності заслуговують ті, хто проявив ініціативу у зібранні волонтерської допомоги, і звичайно ті, хто відгукнувся на цей заклик.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату РДА
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