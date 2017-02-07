Пошта і оформлення субсидій

У рамках державного партнерства поштова служба налагодила взаємодію з районним управлінням соцзахисту населення.
Як розповів „Променю” керівник місцевої пошти Валентин Сигута, відтепер у кожному сільському відділенні зв’язку та у кожного листоноші можна отримати необхідний комплект бланків для оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Заповнені документи усі бажаючі відправлятимуть в управління соцзахисту (за адресою 15200, м.Сновськ, вул.Гомельська,26) листом на замовлення або замовним листом з повідомленням про отримання. Це зручно і надійно. (І що важливо – коштує дешевше, ніж самому приїхати з села до міста). Ця послуга є дуже актуальною і потрібною для мешканців Сновщини.
Як розповів „Променю” керівник місцевої пошти Валентин Сигута, відтепер у кожному сільському відділенні зв’язку та у кожного листоноші можна отримати необхідний комплект бланків для оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Заповнені документи усі бажаючі відправлятимуть в управління соцзахисту (за адресою 15200, м.Сновськ, вул.Гомельська,26) листом на замовлення або замовним листом з повідомленням про отримання. Це зручно і надійно. (І що важливо – коштує дешевше, ніж самому приїхати з села до міста). Ця послуга є дуже актуальною і потрібною для мешканців Сновщини.
Комментариев нет:
Отправить комментарий