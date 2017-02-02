Сновське бюро правової допомоги інформує

28 грудня 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам невійськових державних вищих навчальних закладів» № 1045. Прийнятою постановою запроваджується виплата соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади з 1 січня 2017 року.
Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні та не знаходяться в академічній відпустці, із числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
2) осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
Призначення соціальної стипендії студенти здійснюється за особистим зверненням до ВНЗ за місцем їх навчання із заявою. До заяви додаються копії документів що підтверджують належність до однієї із категорій осіб, що претендують на призначення соціальної стипендії.
Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:
- студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;
- студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1000 гривень;
- студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.
Нагадуємо, що правова допомога надається відділом «Сновського бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, 51а, т. 2-13-48.
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