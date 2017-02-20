„Допомагати треба зараз”,

переконаний учасник бойових дій зі Сновська Ігор Косаренко
Одним із перших до пункту збору допомоги, організованого райрадою ветеранів і місцевим товариством Червоного Хреста, прийшов мешканець Сновська, ще у недалекому минулому – учасник бойових дій на сході України, Ігор Косаренко. (Торік він демобілізувався, повернувся додому). Він приніс 7 кілограмів меду і розповів про мотиви свого вчинку. Ще у 2014 році наш земляк був мобілізований до української армії. Для нього це не було чимось новим, адже за фахом він – кадровий військовий, офіцер. Служити довелося у різних підрозділах, зокрема – і в 58-ій бригаді. Восени 2015 року Ігор Косаренко потрапив саме до Авдіївки. У той період солдати 58-ої бригади брали під контроль так звану сіру зону, зокрема – у відомій з інформаційних повідомлень „промці”. Дні минали у постійних боях з російськими терористами. Але попри всі складнощі українські військовослужбовці метр за метром звільняли нашу землю від загарбників.
Ігор Косаренко вважає: саме служба в армії навчила його цінувати те, що він українець. І пишатися приналежністю до справжнього бойового братства українських воїнів. А ще життя на фронті переконало – існує лише поняття „зараз”, такого вислову, як „завтра”, немає. Тож коли було оголошено про збір допомоги для мешканців Авдіївки, йому не довелося довго розмірковувати. „У нас із батьком невеличка пасіка, тому ми і вирішили передати трохи меду постраждалим людям. Зрештою, населення на Донбасі різне. Там, попри все, є дуже багато проукраїнськи налаштованих людей. І ми маємо їм допомогти. Я людина віруюча, за моїми переконаннями – простягнути руку підтримки потребуючим є доброю справою”.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
Одним із перших до пункту збору допомоги, організованого райрадою ветеранів і місцевим товариством Червоного Хреста, прийшов мешканець Сновська, ще у недалекому минулому – учасник бойових дій на сході України, Ігор Косаренко. (Торік він демобілізувався, повернувся додому). Він приніс 7 кілограмів меду і розповів про мотиви свого вчинку. Ще у 2014 році наш земляк був мобілізований до української армії. Для нього це не було чимось новим, адже за фахом він – кадровий військовий, офіцер. Служити довелося у різних підрозділах, зокрема – і в 58-ій бригаді. Восени 2015 року Ігор Косаренко потрапив саме до Авдіївки. У той період солдати 58-ої бригади брали під контроль так звану сіру зону, зокрема – у відомій з інформаційних повідомлень „промці”. Дні минали у постійних боях з російськими терористами. Але попри всі складнощі українські військовослужбовці метр за метром звільняли нашу землю від загарбників.
Ігор Косаренко вважає: саме служба в армії навчила його цінувати те, що він українець. І пишатися приналежністю до справжнього бойового братства українських воїнів. А ще життя на фронті переконало – існує лише поняття „зараз”, такого вислову, як „завтра”, немає. Тож коли було оголошено про збір допомоги для мешканців Авдіївки, йому не довелося довго розмірковувати. „У нас із батьком невеличка пасіка, тому ми і вирішили передати трохи меду постраждалим людям. Зрештою, населення на Донбасі різне. Там, попри все, є дуже багато проукраїнськи налаштованих людей. І ми маємо їм допомогти. Я людина віруюча, за моїми переконаннями – простягнути руку підтримки потребуючим є доброю справою”.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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