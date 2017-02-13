Снов’яни – Авдіївці

З інформації, яку „Променю” надала голова ветеранської організації району Людмила Кравець, випливає те, що наші земляки сердечно відгукуються на проблеми східного регіону країни, що вони готові надавати посильну допомогу авдіївцям.
Серед багатьох доброчинників Л.Кравець виділила 19 членів ради ветеранів району, райорганізацію ТЧХ, підприємців Людмилу Циганок, власницю „Людмили” Людмилу Постол, колективи райдержадміністрації, райради, відділу освіти, агропромрозвитку, прихожан Свято-Миколаївської церкви, жителів міста Р.М. Несторову, К.І. Гладченко, В.Л. Реус, С.А. Воробей та інших, прізвищ яких багато.
А транспорт і пальне для доправки вантажу в Чернігів виділив головний лікар ЦРЛ Микола Куценко.
Серед багатьох доброчинників Л.Кравець виділила 19 членів ради ветеранів району, райорганізацію ТЧХ, підприємців Людмилу Циганок, власницю „Людмили” Людмилу Постол, колективи райдержадміністрації, райради, відділу освіти, агропромрозвитку, прихожан Свято-Миколаївської церкви, жителів міста Р.М. Несторову, К.І. Гладченко, В.Л. Реус, С.А. Воробей та інших, прізвищ яких багато.
А транспорт і пальне для доправки вантажу в Чернігів виділив головний лікар ЦРЛ Микола Куценко.
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