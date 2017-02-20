Знаходили спільну мову і ухвалювали потрібні рішення

Дванадцяту (позачергову) сесію районної ради 7 скликання, на яку прибуло 14 депутатів, розпочало повідомлення голови Сновської районної виборчої комісії Наталії Налімової про визнання повноважень депутата Сновської райради Наталії Добненко.
Ця непроста ноша впала на Наталію Михайлівну після складання депутатських повноважень її однопартійця-аграрія Івана Орди. Працюватиме Н.М. Добненко у постійній комісії районної ради з питань законності, регламенту і депутатської діяльності, агропромислового комплексу, земельних відносин та природних ресурсів. До якого часу пробуде ця рада і комісія, поки що остаточно не визначено, але зрозуміло одне: роботи там, виваженої, відповідальної, чимало.
Лаконічною була в.о. начальника фінансового управління Щорської РДА Ліна Савченко, котра представила звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік. До речі, названий документ друкується поряд із цим матеріалом і містить ґрунтовний аналіз всієї його доходної і видаткової частин.
У числі питань, які розглядалися на сесії й позитивно голосувалися, були: підтримка програми з надання пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в обласній лікарні та проживають у Сновському районі (на 2016-2017 роки), схвалення звернення нашої об’єднаної територіальної громади до Чернігівської обласної ради щодо питання передачі ДП „Щорсрайагролісгосп” КП „Чернігівоблагроліс” Чернігівської обласної ради до спільної власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади.
Загалом сесія пройшла спокійно і швидко. Провела її нещодавно обрана головою райради Ніна Кухаренко. І хоч видно було, що хвилювалася, проте це не завадило їй гідно виконати регламент і знайти спільну мову з місцевими обранцями. Участь у зібранні також взяв головний посадовець новоствореної територіальної одиниці – голова міської ради Олександр Медведьов.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: учасники пленарного засідання
позачергової сесії.
Ця непроста ноша впала на Наталію Михайлівну після складання депутатських повноважень її однопартійця-аграрія Івана Орди. Працюватиме Н.М. Добненко у постійній комісії районної ради з питань законності, регламенту і депутатської діяльності, агропромислового комплексу, земельних відносин та природних ресурсів. До якого часу пробуде ця рада і комісія, поки що остаточно не визначено, але зрозуміло одне: роботи там, виваженої, відповідальної, чимало.
Лаконічною була в.о. начальника фінансового управління Щорської РДА Ліна Савченко, котра представила звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік. До речі, названий документ друкується поряд із цим матеріалом і містить ґрунтовний аналіз всієї його доходної і видаткової частин.
У числі питань, які розглядалися на сесії й позитивно голосувалися, були: підтримка програми з надання пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в обласній лікарні та проживають у Сновському районі (на 2016-2017 роки), схвалення звернення нашої об’єднаної територіальної громади до Чернігівської обласної ради щодо питання передачі ДП „Щорсрайагролісгосп” КП „Чернігівоблагроліс” Чернігівської обласної ради до спільної власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади.
Загалом сесія пройшла спокійно і швидко. Провела її нещодавно обрана головою райради Ніна Кухаренко. І хоч видно було, що хвилювалася, проте це не завадило їй гідно виконати регламент і знайти спільну мову з місцевими обранцями. Участь у зібранні також взяв головний посадовець новоствореної територіальної одиниці – голова міської ради Олександр Медведьов.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: учасники пленарного засідання
позачергової сесії.
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