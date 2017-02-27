Незаконна вирубка дерев

Під процесуальним керівництвом Щорського відділу Менської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев (ст. 246 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий житель Сновського району вчинив самовільну незаконну порубку 78 дерев неподалік с.Великий Щимель, в результаті чого спричинив істотну шкоду навколишньому природному середовищу у вигляді знищення певних видів дерев, чим погіршився породний склад, захисні та екологічні властивості лісових насаджень. Внаслідок таких дій державі завдано шкоду в розмірі понад 52 тис. грн. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою дерев в розмірі 52 тис. грн, направлено до суду для розгляду по суті.
Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий житель Сновського району вчинив самовільну незаконну порубку 78 дерев неподалік с.Великий Щимель, в результаті чого спричинив істотну шкоду навколишньому природному середовищу у вигляді знищення певних видів дерев, чим погіршився породний склад, захисні та екологічні властивості лісових насаджень. Внаслідок таких дій державі завдано шкоду в розмірі понад 52 тис. грн. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою дерев в розмірі 52 тис. грн, направлено до суду для розгляду по суті.
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